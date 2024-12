Neuer Scary Movie-Film bringt Original-Trio nach 23 Jahren zurück: Jetzt steht der Start fest

Vor einigen Wochen wurde ein neuer Scary Movie-Film angekündigt, der von den Machern der ersten beiden Teile entwickelt wird. Jetzt ist auch grob bekannt, wann die Fortsetzung im Kino starten soll.

Ende Oktober wurde ein neuer Scary Movie-Film angekündigt, der das kultige Horror-Parodie-Franchise über zehn Jahre nach dem letzten Teil fortsetzen soll. Als Besonderheit ist an Scary Movie 6 erstmals wieder seit Teil 2 das Original-Trio Marlon Wayans, Shawn Wayans und Keenen Ivory Wayans beteiligt. Ersterer verriet jetzt, wann der nächste Film grob ins Kino kommen soll.

Scary Movie 6 soll übernächstes Jahr ins Kino kommen

Im aktuellen Interview auf dem YouTube-Kanal BigBoyTV sagt Marlon Wayans, dass der nächste Scary Movie-Teil irgendwann 2026 im Kino starten soll. Ein genaueres Datum steht aktuell nicht fest. Der Release ergibt aber Sinn, da nächstes Jahr die Dreharbeiten beginnen dürften.

Schaut hier mal wieder den Trailer zum ersten Scary Movie:

Scary Movie - Trailer (Deutsch)

Was ist die Handlung von Scary Movie 6?

Der letzte Scary Movie-Teil erschien 2013 und nahm Filme wie Insidious, Sinister und Paranormal Activity aufs Korn. Zur Handlung von Scary Movie 6 gibt es zurzeit noch keine Infos.

In den letzten elf Jahren ist im Horror-Genre auf jeden Fall viel los gewesen und so gibt es unzählige Filme, die im nächsten Scary Movie-Teil veralbert werden könnten. Werke wie Get Out, Der Babadook oder zuletzt die erfolgreiche Terrifier-Reihe könnten zum Beispiel ideales Parodienfutter liefern.

