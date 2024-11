Die Scary Movie-Erfinder wurden einfach nach Teil 2 gefeuert: "Haben unsere Idee gestohlen"

Scary Movie 6 befindet sich offiziell in Arbeit und bringt die Erfinder der Reihe zum ersten Mal seit dem zweiten Teil zurück. Doch warum haben sie das Franchise überhaupt verlassen?

Jeder Filmfan dürfte früher oder später über einen Teil der Scary Movie-Reihe gestolpert sein. Seit Beginn der 2000er Jahre machen sich die Parodien über ikonische Horror-Filme lustig. Was allerdings die wenigsten wissen: Nach dem zweiten Teil hat ein großer Bruch stattgefunden. Die Original-Stars der Reihe wurden gefeuert.

Ohne die Wayans-Brüder hatte es Scary Movie nie gegeben – und dann wurden sie knallhart übergangen

Geschaffen wurde die Scary Movie-Reihe von den Wayans-Brüdern, namentlich Marlon Wayans, Shawn Wayans und Keenen Ivory Wayans. Gleich in mehreren Positionen stemmten sie den ersten Teil der Reihe.

Marlon und Shawn standen als Shorty Meeks und Ray Wilkins vor der Kamera und schrieben das Drehbuch.

Keenan Ivory wird im Abspann ebenfalls als Drehbuchautor gelistet und ist darüber hinaus für die Inszenierung verantwortlich.

Nachdem dem Überraschungserfolg des Originals kehrte das eingespielte Trio bei Scary Movie 2 in derselben Konstellation zurück. Trotz eines überzeugenden Pitch-Meetings wurde ihnen Scary Movie 3 allerdings aus den Händen gerissen.

Wie kam es dazu?

Anfang September sprach Marlon Wayans in dem Podcast Club Shay Shay ausführlich über seine Erfahrung, die er mit der Produktion der ersten beiden Scary Movie-Filme gesammelt hat. Und die endete auf einer extrem bitteren Note, die vor allem mit zwei Namen verbunden ist: Harvey Weinstein und Bob Weinstein.

Die ersten Scary Movie-Filme sind unter dem Dach des Filmstudios Miramax entstanden, das von den Weinstein-Brüdern gegründet und zum damaligen Zeitpunkt auch noch geführt wurde. "Beim ersten Teil haben wir einen richtig schlechten Deal erhalten, beim zweiten Teil war es dann ein sehr guter", erinnert sich Wayans.

Die Weinsteins haben den Wayans-Brüdern die Scary Movie-Reihe weggenommen und an David Zucker übergeben

Bei einem Budget von 19 Millionen US-Dollar konnte Scary Movie weltweit 278 Millionen einspielen. Ein gigantischer Erfolg, den Miramax so schnell wie möglich wiederholen wollte. Auch die Fortsetzung konnte an den Kinokassen überzeugen, wenn auch nicht mehr ganz so stark: 141 Millionen US-Dollar kommen auf 45 Millionen Budget.

Bei Scary Movie 3 erhofften sich die Wayans-Brüder einen 30-Millionen-Deal. Miramax und die Weinsteins kamen jedoch mit einem Angebot auf sie zu, das eher mit dem Deal des ersten Teils vergleichbar war. "Sie waren schreckliche Menschen. Schreckliche Menschen", sagt Marlon Wayans ohne mit der Wimper zu zucken.

Weiter führt er aus:

Sie haben uns das Franchise weggenommen. Und dann haben sie unsere Idee für den dritten Teil gestohlen. Sie nahmen sie uns weg und gaben sie jemand anderem, weil wir uns auf keinen Deal einigen konnten. Also haben sie es jemand anderem gegeben und uns nichts davon gesagt. Wir haben es in den Zeitungen gelesen.

Übernommen hat die Reihe daraufhin David Zucker, der durch Die nackte Kanone bereits eine sehr erfolgreiche Spoof-Movie-Reihe geführt hatte und darüber hinaus an zahlreichen Filmparodien beteiligt war. Bei Scary Movie 3 und 4 übernahm er die Regie, bei Teil 5 fungierte er als Produzent und Drehbuchautor. Zudem hatte er kleine Cameos.

Zum Weiterlesen: Alle bisher bekannten Infos zu Scary Movie 6

Neun Jahre nach dem bis dato letzten Teil der Reihe kündigt sich jedoch das Scary Movie-Comeback der Wayans-Brüder an. Scary Movie 6 befindet sich offiziell in Arbeit und bringt das Original-Trio zurück. Die Dreharbeiten sollen nächstes Jahr beginnen. Wann der Film ins Kino kommt, steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest.