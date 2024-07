Lachhafte Kostüme auf neuen Superman-Bildern: Für das Outfit gibt es einen guten Grund

Neue Set-Bilder liefern frische Einblicke in James Gunns Superman-Reboot mit David Corenswet und zeigen uns die DC-Superhelden Green Lantern und Hawkgirl.

Die Dreharbeiten zu Superman aka Superman Legacy laufen bereits seit Ende Februar auf Hochtouren. Der unter der Regie von James Gunn entstehende Live-Action-Startschuss des neuen DCU wird seit Kurzem auch auf den Straßen Clevelands gedreht, das im Film als Metropolis zu sehen ist – und lockte neugierige Paparazzi an.

Nachdem ein ganzer Schwung an Set-Fotos David Corenswets neuen Superman zum ersten Mal an der Seite zahlreicher Cast-Mitglieder und eines neuen DC-Helden zeigten, gibt er jetzt auch einen ersten Blick auf die Superhelden Green Lantern und Hakwgirl.

Neue Set-Bilder von James Gunns Superman-Film zeigen die Justice League-Mitglieder Green Lantern und Hawkgirl

Dass die Stars Nathan Fillion und Isabela Merced als Superhelden Guy Gardner aka Green Lantern und Hawkgirl im neuen Superman-Film zu sehen sind, war bereits bekannt. Die jüngsten Set-Fotos von den Dreharbeiten in Cleveland enthüllen nun erstmals ihre Kostüme in voller Pracht:

Hier könnt ihr Hawkgirl, Green Lantern und den zuvor schon enthüllten Mr. Terrific (Edi Gathegi) gemeinsam in Aktion mit Superman sehen:

Ein Detail auf den Kostümen der Superhelden heizt schon jetzt die Theorien der DC-Fans an. Nicht nur Green Lantern und Hawkgirl, sondern auch Mr. Terrific tragen auf ihren Kostümen ein prominentes Logo, das die Buchstaben J und L erkennen lässt. Dies wurde zuvor allerdings auch als Logo der Firma Lordtech enthüllt.

Wir können also davon ausgehen, dass die gezeigten Superhelden Teil der Justice League sind, die wiederum für den DC-Charakter Maxwell Lord arbeitet oder von diesem gesponsert wird. Das wäre eine Erklärung, warum Green Lantern, Hawkgirl und Mr. Terrific ähnlich gleichförmige Lederjacken-Outfits tragen (müssen).

Maxwell Lord ist nicht nur ein mächtiger Unternehmer, sondern auch ein bekannter Superschurke. In den DC-Comics hatte er zudem großen Einfluss auf die Zusammenstellung des Teams der Justice League International.

Der Charakter des Maxwell Lord trat zuvor schon in mehreren Live-Action-Projekten in Erscheinung: in Wonder Woman 2 (Darsteller: Pedro Pascal) und den Serien Smallville (Darsteller: Gil Bellows) und Supergirl (Darsteller: Peter Facinelli). Im neuen Superman-Film übernimmt Sean Gunn die Rolle.

Wann startet der neue Superman-Film im Kino?

Konkrete Details zur Handlung von Superman bleiben weiterhin ein gut gehütetes Geheimnis. Bis wir erfahren, wie die Superhelden-Teams Justice League und The Authority mit der Geschichte von Clark Kent zusammenhängen und welche Rolle die Bösewichte Lex Luthor und Maxwell Lord dabei spielen, wird es noch eine Weile dauern.

James Gunns Superman-Reboot startet am 10. Juli 2025 in den deutschen Kinos und legt den Grundstein des DC Universe im Kino. Als allererstes Projekt des neuen DCU startet zuvor schon im Dezember 2024 die Animationsserie Creature Commandos beim Streaminjg-Dienst Max.