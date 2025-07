Neuer The Big Bang Theory-Ableger wird eine Sci-Fi-Serie und bringt noch mehr bekannte Figuren zurück

Alles anders im The Big Bang Thoery-Universum: Die neue Serie Stuart Fails to Save the Universe soll Sci-Fi, Fantasy und Comedy verbinden und die Tore ins Multiversum öffnen.

Sechs Jahre ist es her, seit The Big Bang Theory nach Staffel 12 ihr Ende gefunden hat. Während das Serien-Universum mit Young Sheldon und Georgie & Mandy bereits um zwei Ableger erweitert wurde, dürfen sich Fans bereits seit längerem auf ein weiteres Spin-off freuen, das Comicbuchladenbesitzer Stuart (Kevin Sussman) ins Zentrum stellen wird. Nun sind neue Details zu der Serie enthüllt worden: Stuart Fails to Save the Universe soll übernatürliche Sphären betreten. The Big Bang Theory-Spin-off Stuart Fails to Save the Universe soll Sci-Fi- und Fantasy-Elemente enthalten Stuart Fails to Save the Universe soll gleich mehrere Neuerungen für das Big Bang Theory-Universum mitbringen. Schöpfer Chuck Lorre, der ebenfalls als kreativer Kopf hinter der Mutterserie stand, erklärte kürzlich, dass die Serie ein wilder Genre-Mix werden soll – samt weitaus aufwändigeren technischen Herausforderungen und einer "Menge CGI". Konkret sagt Lorre: Es gibt viel spezielles technisches Zeug. In meiner Karriere war eine große Produktion für mich, wenn zwei Leute auf einer Couch sitzen und Kaffee trinken. Das hier ist anders. Das hier soll Teile der Sci-Fi- und Fantasy-Welt in die Comedy einbringen. Ich bin komplett außerhalb meines Elements, was ist, was ich wollte, was ich gehofft habe, was ich tun würde, etwas, womit ich keine Erfahrung habe, und vielleicht kann ich auf dem Weg lernen, wie es geht. Das Spin-off ist laut Deadline in der Zukunft angesiedelt – nach den Ereignissen aus The Big Bang Theory. Darin wird Comicbuchladenbesitzer Stuart Bloom (Sussman) damit beauftragt, die Realität wiederherzustellen, nachdem er ein Gerät zerstört, das von Sheldon und Leonard entwickelt wurde, und damit eine Art Multiversums-Armageddon herbeiführt. Stuart bekommt dabei Hilfe von seiner Freundin Denise (Lauren Lapkus), Geologe Bert (Brian Posehn) und Quantenphysiker Barry Kripke (John Ross Bowie). Auf ihrem Weg treffen sie auf alternative Versionen von Figuren, die wir aus The Big Bang Theory kennen. Wie der Titel der Serie bereits andeutet, läuft das Vorhaben für Stuart und seine Freund:innen nicht allzu gut. Dafür sollen mehrere Schauspieler:innen aus The Big Bang Theory zurückkehren, um alternative Versionen ihres Selbst zu spielen – ebenso, wie es etwa im Marvel- oder DC-Universum häufig der Fall ist. Bisher wurde nicht enthüllt, wer für das Spin-off tatsächlich zurückkehrt, Deadline geht jedoch davon aus, dass wir zumindest mit kurzen Auftritten von Jim Parsons und Johnny Galecki rechnen dürfen. Lorre entwickelt die Serie gemeinsam mit Big Bang Theory-Co-Schöpfer Bill Prady sowie Zak Penn (Marvel's The Avengers). Nicht CBS: Stuart Fails to Save the Universe kommt von HBO Max Während The Big Bang Theory sowie die zwei bisher erschienenen Spin-offs beim US-Sender CBS beheimatet waren, wird Stuart Fails to Save the Universe nicht wie erwartet dort erscheinen. HBO Max hat sich der Serie aus der Produktion von Warner Bros. Discovery angenommen und wird diese ins Programm aufnehmen. Was das für die deutsche Ausstrahlung bedeutet, ist bisher unklar. Die bisherigen Big Bang Theory-Serien sind hierzulande etwa zunächst bei Amazon Prime Video als Kauftitel gelandet und schließlich bei Joyn und ProSieben ausgestrahlt worden. HBO Max-Serien landen hierzulande dagegen häufig bei Sky bzw. WOW im Streaming-Abo. Es bleibt abzuwarten, wo wir in Deutschland mit der Serie rechnen dürfen. Ein Start vor 2026 scheint unwahrscheinlich.