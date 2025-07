Neuer Trailer zum Sci-Fi-Survival-Thriller The Long Walk: Bereits 3 Regisseure scheiterten an diesem Film

Mit The Long Walk – Todesmarsch kommt in wenigen Wochen ein Science-Fiction-Film ins Kino, der auf einer erbarmungslosen Dystopie von Stephen King basiert. Wer hier stehen bleibt, stirbt.

Bevor der nächste Die Tribute von Panem-Film ins Kino kommt, hat sich Regisseur Francis Lawrence eine andere Dystopie ausgesucht, die er auf die große Leinwand bringen kann. Genauso wie bei den Hungerspielen müssen in The Long Walk – Todesmarsch junge Menschen in einer dystopischen Zukunft um ihr Leben kämpfen.

Die Geschichte geht auf den gleichnamigen Roman von Stephen King aus dem Jahr 1979 zurück. Obwohl Hollywood seit Jahrzehnten begeistert die Bücher des legendären Schriftstellers adaptiert, hat es bei The Long Walk bislang nicht geklappt – und das, obwohl schon mehrere große Namen in potenzielle Verfilmungen involviert waren.



The Long Walk: Nach den Hungerspielen kommt ein Todesmarsch durch eine dystopische Version der USA

The Long Walk entführt in eine düstere Zukunft, in der sich die Vereinigten Staaten von Amerika in ein autoritäres Militärregime verwandelt haben. Hier findet jedes Jahr ein sogenannter Todesmarsch statt, bei dem 100 männlichen Jugendliche gegeneinander antreten. Sie müssen so lange laufen, bis nur noch einer übrig bleibt.

Der neue Trailer zu The Long Walk von der Comic-Con:

The Long Walk - Trailer 2 (English) HD

Besonders perfide: Wer langsamer als drei Meilen pro Stunde läuft, wird von Soldaten erschossen. Was die Sache außerdem verkompliziert: Während dem Lauf erfahren die Jugendlichen mehr über sich und schließen mitunter sogar Freundschaften, obwohl sie genau wissen, dass am Ende nur einer von ihnen überleben kann.

Das klingt so, als hätte Lawrence, der bereits viermal im Staate Panem zu Gast war, eine noch härtere Version der Hungerspiele gesucht. Ausgehend vom neuen Trailer zu The Long Walk hat er sie in der abgründigen King-Vorlage definitiv gefunden. Dieser Film verspricht, ein unerbittlicher Sci-Fi-Survival-Thriller zu werden.

Schon 1988 wollte Zombie-Meister George A. Romero die Geschichte adaptieren. Trotz seiner Expertise im Bereich des Grauens erblickte der Film nie das Licht der Welt. Ähnlich erging es Frank Darabont, der mit Die Verurteilten, The Green Mile und Der Nebel zuvor drei King-Romane erfolgreich ins Kino gebracht hatte.

Der dritte Anlauf scheiterte Ende der 2010er Jahre, als André Øvredal (Trollhunter) von New Line Cinema engagiert wurde, um ein von James Vanderbilt (Zodiac) geschriebenes Drehbuch zu inszenieren. Erst 2023 nahm das Projekt mit Lawrence wieder an Fahrt auf. Die jetzige Adaption stammt aus der Feder von J.T. Mollner (Strange Darling).

Sci-Fi-Thriller: Wann startet The Long Walk im Kino?

The Long Walk – Todesmarsch erscheint in Deutschland am 11. September 2025. Die Hauptrolle spielt Cooper Hoffman, Sohn des 2014 verstorbenen Philip Seymour Hoffman. Darüber hinaus sind Judy Greer und Star Wars-Legende Mark Hamill zu sehen.