Neuer Western wird zum Problem für The Last of Us: Alles deutet auf Mega-Spoiler für Staffel 2 hin

Die Dreharbeiten zur 2. Staffel der Horror-Serie The Last of Us laufen aktuell. Doch der Terminkalender von Pedro Pascal lässt Schlimmes für Joels Zukunft erahnen.

Bis zur 2. Staffel der gefeierten Videospiel-Adaption The Last of Us müssen sich Fans noch ein wenig gedulden. Die Dreharbeiten zu den neuen Folgen laufen seit dem 12. Februar 2024. Bella Ramsey und Pedro Pascal werden wohl erst 2025 wieder als Joel und Ellie durch die Post-Apokalypse reisen.

Vor allem Hauptdarsteller Pedro Pascal ist einer der gefragten und vielbeschäftigten Stars in Hollywood derzeit. Wir haben uns seinen vollen Terminplan einmal genauer angeschaut. Und der könnte dramatische Auswirkungen auf den Umfang von Joels Rolle in The Last of Us Staffel 2 haben.

Kurz nach The Last of Us-Produktionsstart: Pedro Pascal dreht jetzt schon seinen nächsten Film

Zwei Meldungen haben uns diese Woche aufhorchen lassen. Fangen wir mit der freudigen Neuigkeit für die 2. Staffel The Last of Us an: Serien-Co-Schöpfer Craig Mazin gab in seinem Podcast Scriptnotes ein kleines Update zu der laufenden Produktion. So sollen die Dreharbeiten zur ersten neuen Folge fast abgeschlossen sein. Bei dieser führt Mazin Regie.

HBO Wie groß ist Pedro Pascals Rolle in The Last of Us Staffel 2?

Diese Woche wurde ebenfalls verkündet, dass Pedro Pascal für den Western Eddington besetzt wurde. Dabei handelt es sich um die mit Spannung erwartete nächste Filmarbeit von Horror-Meister Ari Aster. Pascal wird darin an der Seite von Stars wie Joaquin Phoenix, Emma Stone und Austin Butler zu sehen sein.

Aber was daran sollte uns Sorgen machen? Die Dreharbeiten zu Eddington sollen schon diese Woche beginnen. Die Vermutung lieg also nah, dass Pedro Pascal direkt nach Abschluss der Dreharbeiten für den Auftakt von The Last of Us Staffel 2 schon für das nächste Projekt vor der Kamera steht.

Was bedeutet das für Pedro Pascals Rolle in The Last of Us?

Wird Joel nur in einer einzigen Folge zu sehen sein? Pedro Pascals Terminplan für dieses Jahr deutet an, dass sich The Last of Us-Fans auf das Schlimmste gefasst machen müssen. Natürlich besteht noch die Möglichkeit, dass er in einer späteren Episode der kommenden Season wieder zu sehen ist und nur einige Folgen aussetzt.

Die Dreharbeiten zu Ari Asters neuem Film sollen bis Mai 2024 andauern. Danach bliebe noch Zeit für Pedro Pascal zur Produktion von The Last of Us zurückzukehren. Diese soll voraussichtlich bis August 2024 andauern.

Lustiges Video für Horror-Fans:

Freitag der 13. - Jason Vorhees ist ein Mobber

Für den Rest des Jahres ist Pedro Pascal im Anschluss schon wieder ausgebucht. Ab Sommer 2024 sollen die Arbeiten an dem Superhelden-Film Fantastic Four beginnen, die voraussichtlich den ganz Rest des Jahres in Anspruch nehmen. Darin wird Pascal als Reed Richards aka Mister Fantastic seinen Einstand im Marvel Cinematic Universe (MCU) feiern.

Die terminliche Überschneidung von The Last of Us und Eddington sowie Pedro Pascals Beteiligung an beiden Projekten ist auffällig. Mit Blick auf die Game-Vorlage für die nächste Staffel der HBO-Serie ergibt eine längere Abwesenheit von Joel allerdings Sinn. Wurde damit jetzt schon ein riesiger Spoiler enthüllt?

Achtung, ab jetzt folgen MASSIVE SPOILER zur The Last of Us-Vorlage.



Joel in The Last of Us Staffel 2: Wurde ein Mega-Spoiler verraten?

Die 2. Staffel der Endzeit-Serie von HBO wird die Handlung der Videospiels The Last of Us Part II adaptieren, das nicht nur zahlreiche neue Charaktere vorstellt, sondern nach der Veröffentlichung im Sommer 2020 auch mit einem Schocker für große Kontroversen sorgte.



Gleich im ersten Akt des Spiels wird Joel auf brutale Weise erschlagen. Noch bevor die eigentliche Haupthandlung beginnt, zieht The Last of Us den Spielenden den Boden unter den Füßen weg und entledigt sich des eigentlichen Hauptcharakters. Joels Tod wird so zum Katalysator einer grausamen Rachegeschichte, die Ellie an ihre Grenzen bringen wird.

Sollte Staffel 2 dem Verlauf der Game-Vorlage folgen, dann sollten sich Fans darauf gefasst machen, dass Pedro Pascal tatsächlich nur in der allerersten Folgen zu sehen sein könnte. Die 2. Staffel soll insgesamt aus sieben Folgen bestehen, die jedoch nur einen Teil der Videospiel-Vorlage adaptieren. Die Geschichte von The Last of Us Part II soll nämlich auf zwei Seasons aufgeteilt werden.