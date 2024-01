Neuer Star für Zombie-Horror-Hit: Schauspielerin für kontroverseste The Last of Us Staffel 2-Figur steht fest

Bisher waren es nur Gerüchte, jetzt ist es offiziell. Der Star für die Besetzung der extrem umstrittenen The Last of Us-Figur Abby in Staffel 2 steht fest.

Als ebenso mitreißende wie emotionale Videospiel-Adaption wurde The Last of Us Staffel 1 im vergangenen Jahr zur wohl besten Zombie-Horror-Serie 2023. Nachdem die 2. Staffel längst bestätigt wurde, beginnen bald die Dreharbeiten zur Fortsetzung. Jetzt wurde ein Cast-Neuzugang bestätigt, zu dem es schon sehr deutliche Hinweise gab. Es handelt sich um die wohl kontroverseste The Last of Us-Figur überhaupt.

Besetzung für Abby in The Last of Us Staffel 2 steht fest

Wie unter anderem Sky in einer Pressemitteilung verkündet, wurde Kaitlyn Dever als Abby für die 2. Staffel des Zombie-Horrors besetzt. Die Schauspielerin ist vor allem durch die Komödie Booksmart bekannt.

Annapurna Pictures Kaitlyn Dever in Booksmart

Im zweiten Teil der The Last of Us-Spielereihe ist Abby eine erfahrene Soldatin, die sich aus sehr persönlichen Gründen auf einen Rachefeldzug begibt. Dabei kommt es in der Vorlage zu einem einschneidenden Ereignis, das an dieser Stelle nicht verraten wird.

Im Videospiel wurde Abby von Laura Bailey verkörpert, die laut Forbes nach der Veröffentlichung des Spiels von einer Welle an Hasskommentaren überflutet wurde, zu denen auch Morddrohungen gehörten. Viele Fans fürchteten bereits, dass Kaitlyn Dever durch ihre Rolle in Staffel 2 der HBO-Serie ein ähnliches Schicksal blühen könnte.

Wann startet die 2. Staffel The Last of Us?

Der Dreh zur 2. Staffel des Zombie-Horrors soll im Februar 2024 beginnen. Die Ausstrahlung der neuen Folgen von The Last of Us ist für Anfang 2025 geplant. Ein genauer Termin ist noch nicht bekannt.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.