Vergesst Kevin Costners Yellowstone-Zerstörer: Epischer Western von Horror-Meister kommt mit Mega-Stars wie Pedro Pascal und Emma Stone

Horror-Talent Ari Aster dreht einen neuen Western und bekommt dafür ein paar Mega-Stars vor die Kamera. Mit dabei sind Schwergewichte wie Joaquin Phoenix, Emma Stone und Pedro Pascal.

Bisher war Ari Aster vor allem als neues Horror-Talent bekannt. Mit Filmen wie Hereditary – Das Vermächtnis und Midsommar drehte er niederschmetternde und bizarre Genre-Erfahrungen irgendwo zwischen Charakterdrama und purem Grauen. Letztes Jahr war er für den 3-Stunden-Koloss Beau is Afraid verantwortlich, der Joaquin Phoenix auf eine unvergesslich surreale Odyssee schickte.

Jetzt wurde das neue Projekt von Aster enthüllt. Der Regisseur dreht diesmal einen Western, der mit beeindruckendem Cast aufwartet. Kevin Costners episches Horizon-Projekt darf sich schon mal warm anziehen.

Mit Mega-Stars: Das ist der neue Western Eddington von Horror-Genie Ari Aster

Wie der Hollywood Reporter berichtet, dreht der Regisseur seinen neuen Film Eddington wie gewohnt für das US-Studio A24. Eddington soll sich um einen Kleinstadt-Sheriff in New Mexico mit großen Ambitionen drehen. Mehr Details zur Handlung gibt es noch nicht.

Dafür wurden Details zum imposanten Cast des Westerns enthüllt. Joaquin Phoenix (Joker), Pedro Pascal (The Mandalorian), die jüngste Oscar-Gewinnerin Emma Stone (Poor Things) und Austin Butler (Elvis) werden in Eddington mitspielen.

Hier ist der Trailer zu Ari Asters bizarrem Beau Is Afraid:

Beau is Afraid - Trailer (Deutsch) HD

Im Filmgeschäft scheint das Western-Genre so langsam ein Kino-Comeback zu feiern. Dieses Jahr erscheint schon das mindestens zweiteilige Kevin Costner-Epos Horizon. Für die Western-Saga opferte der Star seinen Serien-Hit Yellowstone.

Wenn Beau Is Afraid ein Indikator für die Verschrobenheit von Asters nächstem Film sein sollte, wird Eddington aber alles andere als ein gewöhnlicher Western.

Wann startet Ari Asters Western im Kino?

Ein Kinostart für Eddington ist noch nicht bekannt. Da der Dreh wohl bald beginnt, könnte der Western zum Beispiel irgendwann 2025 erscheinen. Die beiden Horizon-Teile von Costner starten am 22. August 2024 und 7. November 2024.

