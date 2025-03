Neues James Bond-Gerücht klingt viel zu gut, um wahr zu sein: Hollywood-Dreamteam könnte Teil 26 drehen

Gerüchte über den 26. James Bond-Film erreichen uns am laufenden Band. Nun sollen der Harry Potter 3-Producer und -Regisseur an Bord sein. Doch etwas spricht gegen die Beteiligung des doppelten Oscarpreisträgers hinter der Kamera.

Nachdem Amazon MGM nun die komplette kreative Kontrolle über das James Bond-Franchise erhalten hat, beginnt das Raten und Rumoren bezüglich Bond 26. Wer wird den nächsten Film der Agentenreihe produzieren und drehen? Diese Woche kam bereits Christopher Nolan ins Gespräch, der jedoch mit seiner Odyssee-Verfilmung beschäftigt ist.

Nun will ein Hollywood-Insider ein Harry Potter-Duo als neues Bond-Team zugeflüstert bekommen haben. Aber ist diese Option wirklich wahrscheinlicher?

Harry Potter-Regisseur Alfonso Cuarón gerüchteweise für James Bond 26 im Gespräch – nur spricht eine Sache dagegen

Wie Insider Jeff Sneider auf seinem berühmten Blog offenbarte, habe eine "sehr gute Quelle" ihm den Harry Potter-Produzenten David Heyman als nächsten Bond-Producer offenbart. Der steht auch hinter dem Sci-Fi-Blockbuster Gravity, den Harry Potter und der Gefangene von Askaban-Regisseur Alfonso Cuarón drehte. Sneider vermutet Cuarón deshalb schon im Regiestuhl für Bond 26 – eine Position, die der doppelte Oscarpreisträger allerdings schon einmal abgelehnt hatte.

Erst im Dezember letzten Jahres erklärte Cuarón gegenüber dem Hollywood Reporter , warum er sich gegen die Regie an einem Bond-Film entschieden hatte, die ihm nach seinem Endzeit-Meisterwerk Children of Men angeboten worden war. Die Epiphanie kam beim Essen: Cuarón war mit Filmemacher Joel Coen (No Country For Old Men) beim Dinner und fragte ihn, was er davon halte, einen 007-Streifen zu drehen, woraufhin sein Kollege meinte: "Es fällt vermutlich in die Kategorie von Film, die ich sehen, aber nicht drehen will."

Cuarón meinte dann gegenüber THR:

Da wurde mir klar, dass es Filme gibt, die ich lieber sehe und nicht drehen will.

Keine perfekte Voraussetzung also, ihn so kurze Zeit nach dieser Aussage erneut auf die James Bond-Regie anzusprechen. Aber vielleicht lässt Cuarón sich ja durch die richtige Gage überzeugen. Entweder das, oder Amazon MGM bringt etwas Geduld auf, bis Erstwahl Nolan mit seinem Abenteuer-Epos The Odyssey fertig ist.