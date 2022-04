Neues Obi-Wan-Poster verknüpft 17 Jahre Star Wars-Geschichte & bringt einen der besten Momente zurück

In etwas mehr als einem Monat startet Obi-Wan Kenobi auf Disney+. Das neuste Poster zur Star Wars-Serie erinnert an einen der besten Momente der gesamten Sternensaga.

In rund fünf Wochen feiert Obi-Wan Kenobi endlich seine Premiere auf Disney+ und bringt Ewan McGregor als Jedi-Ritter in die weit entfernte Galaxis zurück. Es ist fraglos das größte Star Wars-Ereignis des Jahres. Das Marketing fällt bisher aber recht überschaubar aus. In den nächsten Tagen dürfte sich das aber definitiv ändern.

Mit dem 4. Mai (May, the fourth) steht einmal mehr der traditionelle Star Wars Day vor der Tür – der perfekte Anlass, um einen weiteren Trailer zu Obi-Wan Kenobi zu veröffentlichen. Schon jetzt hat ein neues Poster seinen Weg ins Internet gefunden. Es schlägt direkt den Bogen zu Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith.

Star Wars: Obi-Wan kämpft auf neuem Poster gegen Darth Vader

Eine hochauflösende Version des Posters existiert zwar noch nicht. Dafür haben wir diesen Schnappschuss, den ein Fan in einem Geschäft festgehalten hat. Die Gestaltung des Posters erinnert an die letzte große Begegnung zwischen Obi-Wan und Anakin auf dem von Lavabächen überzogenen Planeten Mustafar.

Das neue Kenobi-Poster zitiert das ikonische Motiv, das zum Kinostart von Episode 3 sämtliche Kinos zierte: Obi-Wan und Anakin treffen in einem epischen Duell aufeinander. Auch wenn die feurigen Farben am Rand beibehalten wurden, findet der schicksalhafte Kampf dieses Mal in einer bläulichen Umgebung auf dem Poster statt.

Dass die Obi-Wan-Serie stark mit dem 2005 erschienenen Die Rache der Sith verbunden ist, dürfte niemanden überraschen. Lucasfilm-Präsidentin versprach bereits beim Disney Investor Day 2020 das Rematch des Jahrhunderts, wenn Ewan McGregor und Anakin/Vader-Darsteller Hayden Christensen nach all den Jahren wieder aufeinandertreffen.

Obi-Wan Kenobi startet am 25. Mai 2022 auf Disney+.



Was erwartet ihr euch vom großen Duell zwischen Obi-Wan und Darth Vader?