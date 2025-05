Neues Wednesday Staffel 2-Bild zeigt Addams Family-Mitglied, das alle Fans verwirrt: "Wer ist das?"

Die 2. Staffel von Wednesday rückt näher. Jetzt hat Netflix ein neues Bild zur Season enthüllt, das die Addams Family erstmals zusammenbringt. Doch eine Figur sorgt für Verwirrung.

Zweieinhalb Jahre sind bereits vergangen, seit die 1. Staffel von Wednesday auf Netflix ihre Premiere feierte und Millionen von Fans hungrig auf Nachschub hinterlassen hat. Bald hat das Warten endlich ein Ende, denn Staffel 2 soll noch diesen Sommer auf dem Streamer erscheinen. Zur Einstimmung wurde nun ein neuer Vorgeschmack veröffentlicht, der die Addams Family erstmals auf einem Bild zusammenbringt. Doch Fans ist da etwas aufgefallen.

Neues Addams Family-Porträt zeigt Figur, die Wednesday-Fans völlig unbekannt vorkommt

Das Bild reiht die bekannten Mitglieder der Addams Family aus Wednesday Staffel 2 nebeneinander auf. So sehen wir darauf Catherine Zeta-Jones als Morticia, Jenna Ortega als Wednesday, Victor Dorobantu als das Eiskalte Händchen, Joanna Lumley als Grandmama, Joonas Suotamo als Lurch, Fred Armisen als Onkel Fester und Isaac Ordonez als Pugsley. Doch das war nicht alles.

Wednesday-Fans ist aufgefallen, dass zwischen Lurch und Onkel Fester eine weitere Figur steht, deren Identität nicht direkt eingeordnet werden kann. Denn auch auf der offiziellen Serienseite bei Netflix , die die verschiedenen Mitglieder der Addams Family auf dem Porträt vorstellt, sucht man nach der Figur und ihrem Darsteller vergeblich.

Berechtigterweise stellten zahlreiche Fans auf X in den Kommentaren die Frage: "Wer ist das?" Eine eindeutige Antwort konnte niemand geben. Es kursieren jedoch einige Theorien. So fragt sich ein Fan , ob es sich hier womöglich um eine zweite Ausführung von Lurch handelt, da sich die beiden Figuren recht ähnlich sehen und nebeneinander stehen.

Ein anderer Fan schlägt vor, dass es sich womöglich um Onkel Knick-Knack handeln könnte, der im Addams Family-Film von 1991 zur Sprache kommt. Er ist ein verstorbener Verwandter der Familie, der gemeinsam mit seiner Sommer- und Winterkleidung in einem weißen Sack im Schrank des Familienhauses aufbewahrt wird.

Ein weiterer Vorschlag ist, dass es sich bei der Figur um Isadora Capri handelt, eine neue Lehrerin an der Nevermore Academy. Die Figur wird in Staffel 2 von Billie Piper gespielt. Auf der offiziellen Serienseite von Netflix gibt es unter ihrer Figurenbeschreibung verdächtigerweise kein Foto ...

Oder haben wir es hier vielleicht mit einer komplett neuen Figur zu tun? Um wen es sich tatsächlich handelt, werden wir wohl oder übel erst sicher erfahren, wenn die 2. Staffel von Wednesday bei Netflix eintrifft.

Wann kommt Wednesday Staffel 2 zu Netflix?

Die 2. Staffel von Wednesday wird in zwei Teilen auf Netflix erscheinen. Der erste Teil zieht am 6. August 2025 auf dem Streamer ein. Teil 2 folgte am 3. September. Alles, was ihr zur neuen Wednesday-Staffel wissen müsst, könnt ihr bis dahin hier nachlesen.

