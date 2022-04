Den besten Horrorfilm 2021 könnt ihr jetzt streamen - der Twist ist einfach unfassbar

Ab sofort könnt ihr James Wans großartigen Horrorfilm Malignant bei Sky streamen. Eine wildere Genre-Achterbahnfahrt hatte kaum ein anderes Werk 2021 zu bieten.

Mit dem DC-Megahit Aquaman hat sich James Wan zwischendurch von seinen bekannten Horror-Franchises wie der Conjuring-Reihe verabschiedet. Bevor er für Warner Bros. das Sequel Aquaman 2 dreht, hat der Regisseur vom Studio aber erstmal einen Freifahrtschein bekommen. Mit dem ist Wan direkt zum Horror zurückgekehrt und hat ein Herzensprojekt realisiert.

Ab sofort könnt ihr Malignant bei Sky Ticket streamen. * Spätestens im letzten Drittel eskaliert der Film als unglaublich abgefahrenes Genre-Fest.

Die Horror-Achterbahnfahrt Malignant entfesselt ein unfassbares Finale

In Malignant hat die Hauptfigur Madison (Annabelle Wallis) Albträume von grausamen Taten, die wohl in Verbindung mit einem Serienmörder stehen. Offenbar haben die Vorfälle auch etwas mit Gabriel zu tun, ein imaginärer Freund aus ihrer Kindheit.



Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Malignant:

Malignant - Trailer (Deutsch) HD

Für seinen Mix aus übernatürlichem Horror, Slasher und Giallo-Hommage irritiert James Wan zunächst gekonnt mit absichtlich platten Dialogen und teilweise arg hölzernen Schauspielleistungen. Damit knüpft er direkt an die besten italienischen Vorbilder des Subgenres aus den 60ern und 70ern von Mario Bava, Dario Argento & Co. an. Natürlich auch mit schwarzen Handschuhen und tödlichen Messerklingen.

Bei dem wilden Ritt durch verschiedene Versatzstücke und Genres verzichtet der Regisseur überwiegend auf klassische Jump-Scares. Stattdessen setzt Wan in Malignant auf eine seltsame Atmosphäre, die lange Zeit nur andeutet, was spätestens das letzte Drittel des Horrorfilms entfesselt.

Dann packt der Film einen unfassbar abgefahrenen Twist aus, der hier natürlich nicht verraten wird. Das ausufernde Finale im ultrabrutalen Horror-John Wick-Style verwandelt den Film schließlich von einer sehr trashig angehauchten Genre-Fingerübung in einen wahnsinnigen Exzess, der Malignant endgültig zum Party-Kracher für Horror-Fans macht.

Netflix & Co. - Die 22 größten Filme 2022 im Stream

Im Streaming-Bereich warten dieses Jahr ein paar echte Highlights auf euch. Insbesondere Netflix hat eine Vielzahl vielversprechender Filme angekündigt. Im Podcast Streamgestöber geben wir den Überblick, bei welchen Projekte die Vorfreude besonders groß ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bei Genres wie Science-Fiction, Action, Comedy, Fantasy, Animation und mehr haben Netflix, Disney+ und AppleTV+ garantiert für alle Geschmäcker etwas dabei – egal ob ihr nun auf den neuen Film von Martin Scorsese, das nächste Disney-Remake oder die Verfilmung eures Lieblingsromans hinfiebert.



Hinweis: Diesen Artikel haben wir in leicht veränderter Form schon mal veröffentlicht.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision. Am Preis ändert sich für euch dadurch nichts.