Nicht bei Netflix: Krimi-Serie des Knives Out-Regisseurs erhielt unglaubliche Bewertungen und hat endlich einen deutschen Start

Wann kommt Rian Johnsons Poker Face nach Deutschland? Bald ist es so weit: Die gefeierte Krimi-Serie mit Natasha Lyonne hat einen Streaming-Dienst gefunden.

The Last of Us, You und The Mandalorian können wir direkt zu ihrer US-Ausstrahlung auch in Deutschland sehen. WOW, Netflix und Disney+ sei Dank. Aber selbst in dieser Welt mit ihren unzähligen Streaming-Diensten kommt es immer wieder vor, dass wir monatelang auf eine gefeierte US-Serie warten müssen. Ein solcher Fall ist Poker Face.

Poker Face von Rian Johnson kommt schon in einem Monat zu WOW

Die Mystery-Dramedy-Serie wurde von Rian Johnson für den Streaming-Dienst Peacock entwickelt und lief dort seit Ende Januar. Nach seinen beiden gefeierten Whodunnit-Filmen Knives Out und Glass Onion: A Knives Out Mystery lebt Johnson hier erneut seine Leidenschaft für das Krimi-Genre aus. Ab Montag, den 24. April 2023 veröffentlicht WOW * bzw. Sky jede Woche eine Doppelfolge der Serie, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht. Die Episoden werden auf Deutsch, Englisch und auf Englisch mit deutschen oder englischen Untertiteln verfügbar sein.

Worum geht es in Poker Face? Nicht einmal das beste Poker Face kann Charlie Cale (Natasha Lyonne, bekannt durch Orange Is the New Black) täuschen. Denn sie hat die besondere Gabe, sofort zu erkennen, wenn eine Person lügt. Diese Fähigkeit hilft ihr, Verbrechen aufzuklären. Mit ihrem Plymouth Barracuda fährt Charlie quer durch das Land, trifft auf verschiedenste Menschen und knifflige Kriminalfälle. Poker Face erzählt also keine durchgehende Handlung, sondern in jeder Folge ein neues Abenteuer.

Poker Face - S01 Trailer (English) HD

99 Prozent-Rating bei Rotten Tomatoes: Poker Face wird in den Himmel gelobt

In den USA sind alle 10 Folgen (Laufzeit: ca. 60 Minuten) bereits gelaufen. Und kaum eine Serie dieses Jahres ist bei den Kritiker:innen beliebter. Bei dem Aggregator Rotten Tomatoes steht Poker Face bei einem nahezu makellosen Wert von 99 Prozent positiven Wertungen. Der Publikumsschnitt liegt bei 80 Prozent. Damit übertrifft Poker Face etwa auch die gefeierte Horror-Serie The Last of Us.

In den Kritiken wird der Krimi mit Genre-Größen wie dem Krimi-Klassiker Columbo verglichen. Variety schreibt: "Sicher eine der stärksten Serien, die bis jetzt bei Peacock gestartet ist. Dieses Drama fühlt sich an wie die beste Sorte altmodisches, gemütliches Fernsehen. Die elegante Auswahl an Mystery-Geschichten gibt einem bekannten Star die Zeit, eine neue Art Fall zu lösen [...]"

Vor allem Hauptdarsteller Natasha Lyonne wird gelobt, hier von The Playlist : "Sie ist witzig, engagiert, charismatisch und perfekt für die Rolle, weil sie eine großartige Mischung aus Witz und Exzentrik findet."

