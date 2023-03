John Wick 4 bricht alle Rekorde: Die Keanu Reeves-Fortsetzung ist jetzt schon erfolgreicher als Teil 1

Der vierte John Wick-Teil begeistert jetzt schon an den Kinokassen. Nach dem Startwochenende hat die Keanu Reeves-Fortsetzung einen beeindruckenden Rekord aufgestellt.

Der Hype rund um John Wick ist ungebrochen. Auch wenn der vierte Teil mittlerweile an der 3-Stunden-Marke kratzt, zieht das Keanu Reeves-Franchise weiterhin die Massen ins Kino. Nach dem Startwochenende gibt es jetzt ein erstes finanzielles Ergebnis zu John Wick: Kapitel 4, das sich mehr als sehen lassen kann.

Schaut hier noch Yves' Video-Review zu John Wick 4:

John Wick 4 ist SUPER | Review

John Wick 4 toppt jetzt schon den Erfolg des ersten Teils

Wie der Hollywood Reporter berichtet, spielte John Wick 4 übers erste Wochenende nach dem Start alleine in den USA 73,5 Millionen Dollar ein. Weltweit kommt der vierte Teil der Action-Reihe bereits auf ein stolzes Box Office-Ergebnis von 137,5 Millionen Dollar.

Zum Vergleich: Der erste John Wick-Teil hat weltweit bis heute 88,7 Millionen Dollar eingespielt, was Teil 4 schon jetzt erfolgreicher macht. Laut dem Hollywood Reporter markiert der Start von John Wick 4 den besten US-Start des Studios Lionsgate seit dem Beginn der Corona-Pandemie sowie einen der bislang besten 2023.

Pläne zu John Wick: Kapitel 5 gibt es noch nicht konkret. Das Universum rund um den ikonischen Auftragskiller wird aber neben der Haupt-Reihe ausgebaut. Eine Serie, in der Keanu Reeves auch auftreten soll, ist ebenso in Arbeit wie ein Spin-off mit James Bond- und Blond-Star Ana de Armas in der Hauptrolle.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.