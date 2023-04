Nicht nur Rey Skywalker: Star Wars 10 soll weiteren Star der Sequel-Trilogie zurückbringen, obwohl er Disney scharf kritisierte

Ein neuer Star Wars-Film bringt Daisy Ridley als Rey Skywalker zurück. Das neue Kapitel der Sternensaga könnte einen weiteren Star der Sequel-Trilogie ins Boot holen.

In den kommenden Jahren erwarten uns drei neue Star Wars-Filme. Einer davon wird eine Fortsetzung der Sternensaga. Diese soll 15 Jahre nach Star Wars 9 spielen und die von Daisy Ridley verkörperte Rey Skywalker für ein neues Abenteuer zurückholen. Sie ist der bisher einzige bestätigte Star aus der Sequel-Trilogie, der in Star Wars 10: New Jedi Order zu sehen sein soll. Das könnte sich aber bald ändern.

Neuer Star Wars-Film mit Rey: John Boyega soll als Finn zurückkehren

Laut einem neuen Star Wars-Gerücht könnte auch John Boyega in Star Wars 10 in der Rolle des Finn zurückkehren. Das berichtet der Filmkritiker John Rocha unter Berufung auf Insider-Quellen in der jüngsten Ausgabe des The Hot Mic-Podcasts (via Comicbook ).

Disney John Boyega als Finn

Laut Rocha soll es bereits Gespräche zwischen Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy und John Boyega gegeben haben, wobei es auch zu einer versöhnlichen Aussprache gekommen sein soll. In der Vergangenheit äußerte Boyega nämlich mehrfach seinen Unmut über die Entwicklung seiner Star Wars-Figur und kritisierte Disney dafür scharf.

Bisher schien seine Rückkehr ins Star Wars-Franchise ausgeschlossen. Nun könnte sich der Fan-Traum, John Boyega erneut als Finn zu sehen, doch noch erfüllen. Sollte es zudem auch ein Wiedersehen mit Oscar Isaac als Poe Dameron geben, wäre die Reunion der Sequel-Trilogie-Stars in Star Wars 10 komplett.

Offiziell bestätigt ist die Finn-Rückkehr bisher nicht. Zum aktuellen Zeitpunkt handelt es sich noch um ein Gerücht. Über neue Entwicklungen rund um das Rey-Projekt werden wir euch auf dem Laufenden halten.

Was über Star Wars 10 mit Daisy Ridley bisher bekannt ist

Der neue Star Wars-Film wird 15 Jahre nach Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers spielen und den Wiederaufbau des Jedi-Ordens durch Rey Skywalker thematisieren. Das Projekt entsteht unter der Regie von Sharmeen Obaid-Chinoy (Ms. Marvel). Das Drehbuch wird von Peaky Blinders-Schöpfer Steven Knight verfasst. Ein Startdatum ist bisher nicht bekannt. Das Rey-Sequel könnte frühestens 2025 in den Kinos starten.

