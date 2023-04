Der neue Star Wars-Film mit Rey braucht genau ein Vorbild und das ist Episode 8: Die letzten Jedi

Daisy Ridley kehrt als Rey Skywalker in einem neuen Star Wars-Film zurück. Der sollte sich vor allem einen Teil der Sternensaga zum Vorbild nehmen: Die letzten Jedi von Rian Johnson.

Auf der Star Wars Celebration 2023 wurde die Kinozukunft der weit entfernten Galaxis vorgestellt. Drei neue Star Wars-Filme erwarten uns in den kommenden Jahren. Ein Film geht 25.000 Jahre in die Vergangenheit zurück und erforscht die Ursprünge der Jedi. Ein anderer führt alle Serien des Mandoverse in einem Crossover-Event zusammen. Und dann wäre da noch ein Projekt, das die Geschichte von Rey fortsetzt.

Daisy Ridley kehrt als Rey Skywalker auf die große Leinwand zurück. Die bisher noch unbetitelte Fortsetzung ist 15 Jahre nach der Sequel-Trilogie angesiedelt und dreht sich um den neuen Jedi-Orden, der von Rey ins Leben gerufen wird. Der Film schließt zwar an Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers an. Er bietet aber vielmehr die Chance, das fortzusetzen, was Star Wars 8: Die letzten Jedi angestoßen hat.



Episode 10 offiziell bestätigt: Daisy Ridley kann Star Wars endlich neu denken

Die Wiederbelebung des Star Wars-Franchise erfolgte in der vergangenen Dekade über die Hyperraum-Route der Nostalgie. Zuerst wurden die Stars der Original-Trilogie zurückgebracht, ehe sich Lucasfilm ins Terrain der Prequels wagte. Mark Hamill als Luke Skywalker, Ewan McGregor als Obi-Wan Kenobi: Star Wars hat sich vor allem mit seiner eigenen Vergangenheit beschäftigt, statt in die Zukunft zu blicken.

Hier könnt ihr den Trailer zu Die letzten Jedi schauen:

Star Wars: Die letzen Jedi - Trailer (Deutsch) HD

Umso eindrücklicher hallt jetzt eine Aufforderung nach, die Rian Johnson vor knapp sechs Jahren in Die letzten Jedi formulierte: "Lass die Vergangenheit sterben. Töte sie, wenn es sein muss." Die Worte aus dem Mund von Kylo Ren (Adam Driver) schallen nicht nur durch den Film, sondern das gesamte Franchise. Es ist ein provokanter Ruf zum Abenteuer, der bis heute von keinem größeren Star Wars-Projekt beantwortet wurde.

Zum Weiterlesen: Warum Star Wars 8 eure Enttäuschung nicht verdient

Hier schlummert die Chance des Rey-Films: Star Wars kann endlich ein neues Kapitel aufschlagen. Der Staffelstab wurde übergeben. Der Schatten, der über der Skywalker-Saga lungerte, ist besiegt. Ein Zeitsprung von 15 Jahren sollte groß genug sein, um sich von verbrauchten Begriffen wie Imperium/Erste Ordnung und Rebellion/Widerstand zu entfernen – damit wir in eine neue Star Wars-Ära eintauchen können.

New Jedi Order: Daisy Ridley stößt das Tor zu einer komplett neuen Star Wars-Ära auf

Bei der Star Wars Celebration präsentierte Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy eine Grafik, die die gesamte Star Wars-Timeline in neun Phasen einteilt. Während die Sequels unter Rise of the First Order gebündelt werden, fällt der Rey-Film in die nächste Ära: New Jedi Order. Die ideale Voraussetzung, um die Star Wars-Mythologie zu erneuern – ähnlich, wie es aktuell die Autor:innen der Hohen Republik tun.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In Buchform ist es Star Wars bereits gelungen, eine Ära mit neuen Figuren, Welten und Konflikten zu etablieren. Noch beeindruckender: Die Hohe Republik besitzt dank Comics und Konzeptzeichnungen ihre eigene Ästhetik, die sich deutlich von anderen Star Wars-Geschichten unterscheidet, ohne die visuelle DNA des Franchise aufzugeben.

Die größte Herausforderung ist jedoch nicht ästhetischer, sondern thematischer Natur. Wie sieht die Galaxis aus, nachdem sie zweimal hintereinander von einem totalitären System unterdrückt wurde und sich befreien konnte? Wie wird die Rolle der Jedi und des Ordens neu definiert? Und gibt es Gefahren, die in den unendlichen Weiten des Weltalls schlummern und nichts mit gigantischen Superwaffen zu tun haben?

Bitte keine Flashbacks und digital verjüngte Legacy-Figuren im neuen Star Wars-Film

Der Rey-Film muss Star Wars in vielen Punkten neu denken, um nicht vom Laser des nächsten Todessterns erfasst zu werden. Ein digital verjüngter Luke Skywalker, wie er etwa durch die Star Wars-Serien The Mandalorian und Das Buch von Boba Fett geistert, hat hier nichts verloren. Das ist auch Kennedy bewusst. Gegenüber IGN erklärte sie im Zuge der Star Wars Celebration:

Ich weiß nicht, ob wir viel Zeit in Rückblenden oder Machtgeistern verbringen werden, aber sicherlich wird der Geist von dem, was [Luke Skywalker] für Rey bedeutet, eine entscheidende Rolle [in dem neuen Film] spielen.

Disney Rey und Lukes Machtgeist in Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers

Die Auseinandersetzung mit dem eigenen Vermächtnis wird vermutlich nie aus Star Wars verschwinden, doch das ist nicht schlimm: Die besten Star Wars-Geschichten profitieren von der Tragik, die sich aus dem Wissen um das gesamte Franchise ergibt, wie Andor zuletzt in zwölf bärenstarken Episoden bewiesen hat. Entscheidend ist, dass Star Wars seine Themen weiterdenkt und nicht nur zu Erinnerungen zurückkehrt.

Star Wars 8: Die letzten Jedi ist der bisher mutigste Film in dieser Hinsicht. Johnson stellte die Nostalgie auf den Prüfstand. Er nahm Luke Skywalker, die größte Star Wars-Legende überhaupt, auseinander und setzte sie neu zusammen. Kein verklärter, unreflektierter Held, der sich seit Die Rückkehr der Jedi-Ritter nicht weiterentwickelt hat. In Die letzten Jedi droht Luke, an seinem eigenen Scheitern zu zerbrechen.

In einer Zeit, in der Legacy-Figuren mit Samthandschuhen angefasst werden, war es sehr erfrischend zu erleben, wie menschlich und nahbar Johnson die überlebensgroße Star Wars-Figur mit ungemütlichen Gedanken gestaltet hat. Am Ende von Episode 8 hat sich Lukes Vermächtnis grundlegend verändert. Durch die Verletzlichkeit, die Johnson in der Figur fand, wurde sie schlussendlich größer. Episode 9 war da reservierter.

Star Wars entfesselt Daisy Ridley und Rey endlich ohne Lasten der alten Trilogie

Daisy Ridley verdient einen Star Wars-Film, der nicht von dem Diskurs um die wahre Identität von Reys Eltern definiert wird. Am Ende von Der Aufstieg Skywalkers hat sie ihren eigenen Platz gefunden, nachdem die diesen drei Filme lang zwischen den Figuren der Original-Trilogie gesucht hat. Jetzt kann Star Wars komplett durchstarten und ein strahlendes Bild der Galaxis entwerfen, wie wir es noch nie gesehen haben.

Allein deswegen ist der Rey-Film eine der aufregendsten Ankündigungen der Star Wars Celebration 2023. Knapp zehn Jahre nach ihrem Casting ist Lucasfilm bereit, Ridley als großen Star und Rey als Jedi-Meisterin zu entfesseln. Die begeisterten Reaktionen, mit denen Ridleys Star Wars-Rückkehr bei der Celebration aufgenommen wurde, geben der Entscheidung recht. Sie ist aktuell der wertvollste Star des Franchise.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.