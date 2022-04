Nach 31 Jahren dreht Til Schweiger die Fortsetzung des deutschen Fast & Furious

Vor 31 Jahren gab Til Schweiger sein Spielfilm-Debüt im deutschen Fast and Furious. Jetzt arbeitet er wirklich an der Fortsetzung Manta, Manta 2.

Heute wird Til Schweiger vor allem mit dem Kino in Verbindung gebracht, doch Anfang der 90er war er als TV-Star aus Lindenstraße bekannt. Das änderte die Action-Komödie Manta, Manta. 1,2 Millionen Menschen sahen das deutsche Fast and Furious im Kino und für Schweiger ging es von da an auch auf der großen Leinwand bergauf. 31 Jahre später kehrt er zurück zu seinem Auto- und Opel-Liebhaber Bertie aus dem Ruhrgebiet. Denn Manta, Manta 2 kommt und der Star aus Inglourious Basterds ist dabei.

Was ist über Manta, Manta 2 bekannt?

Bereits im Februar meldete die Bild-Zeitung das Gerücht, Til Schweiger und Constantin Film würden Manta, Manta 2 planen. In einer Pressemitteilung der Film- und Medienstiftung NRW von heute wird das bestätigt. Demnach wird Manta, Manta 2 mit 1,2 Millionen Euro gefördert. Außerdem steht darin:

Til Schweiger führt Regie und spielt die Hauptrolle.

Die Hauptfiguren aus dem Original, Berti (Schweiger), Uschi (Tina Ruland) und Klausi (Michael Kessler), sind wieder dabei und ihre Schauspieler:innen auch.

Schaut euch den Trailer für Manta, Manta an:

Manta Manta - Trailer 2 (Deutsch)

Hinsichtlich der Handlung gibt es bisher nur die unbestätigten Informationen aus der Bild-Meldung. Demnach sind Bertie und Uschi geschieden. Ihr gemeinsamer Sohn will jedoch so wie sein Vater Rennfahrer werden.

Worum geht's in Manta, Manta?

Im Ruhrgebiet nach der Wende macht Bertie nix lieber, als mit seinen Kumpels in Opel Mantas durch die Straßen zu rasen. Als der reiche Mercedes-Fahrer Alex ihn zu einem Rennen herausfordert, setzt Bertie alles auf eine Karte. Er wettet 5.000 Euro auf seinen Sieg, eine beachtliche Summe, die eigentlich für die erste gemeinsame Wohnung mit seiner Freundin Uschi gedacht war. Was die davon hält, kann man sich denken.

Das deutsche Fast and Furious: Wann kommt Manta, Manta 2 ins Kino?

Laut der Bild -Meldung aus dem Februar wird ein Kinostart im Jahr 2023 angepeilt. Dann werden wir erfahren, ob Bertie, Uschi und Klausi immer noch in Opel Mantas durch die Gegend kurven, was zur Scheidung von Bertie und Uschi führte, und welcher deutsche Jungstar es sich anmaßt, den Erben von Til Schweiger zu spielen.

