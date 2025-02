Noch besser als Chantal im Märchenland: Netflix hat 4,5-stündigen Fantasy-Marathon, der grandios unterhält

Passend zu Chantal im Märchenland hat Netflix drei weitere Fantasy-Abenteuer ins Programm geholt, die sich ebenfalls sehr gelungen über Märchenklischees lustig machen.

Aktuell steht auf Platz 1 der Netflix-Charts ein deutscher Fantasy-Film, der etwas anders auf Märchenthemen wie Drachen und zu rettende Prinzessinnen blickt: Chantal im Märchenland von Fack ju Göhte-Regisseur Bora Dagtekin. Wer weitere lustig-fantastische Unterhaltung sucht, muss für einen Fantasy-Marathon von 4,5 Stunden nicht mal den Streaming-Dienst wechseln, denn seit Kurzem streamen Shrek 1 bis 3 auf Netflix.

Nach Chantal im Märchenland: Shrek 1 bis 3 vereint bei Netflix Fantasy-Liebe mit Humor

Am 2. Februar 2025 ist Shrek - Der tollkühne Held zu Netflix zurückgekehrt. Zusammen mit den zwei Fortsetzungen Shrek 2 und Shrek der Dritte ergibt das 276 Minuten humorvoller Fantasy-Liebe. Denn auch wenn Teil 1 schon 24 Jahre alt ist, schlägt die Reihe immer noch den perfekt-unterhaltsamen Ton an, der märchenhafte Stereotypen aufs Korn nimmt, ohne dabei die Begeisterung für Fabelwesen, magische Königreiche und ungewöhnliche Missionen zu vergessen.

In Teil 1 findet sich der griesgrämige, grüne Oger Shrek widerwillig auf der Mission wieder, für Lord Farquaad eine Prinzessin vor einem Drachen zu retten. In Begleitung eines sprechenden Esels muss Shrek aber bald feststellen, dass die Königstochter Fiona nicht das ist, was er erwartet hat. Doch könnte sie jemals ein Monster wie ihn lieben?

Die Shrek-Reihe punktet mit Popkultur-Anspielungen, die von Matrix bis zu Disneys Die Schöne und das Biest reichen. Mit hinreißendem Fantasy-Personal, zu dem in Teil 2 auch noch der gestiefelte Kater stößt, zauberhaften Verwandlungen und der ausgefeilten Welt "Weit, weit weg" überzeugt das Franchise über reine Satire, in die Chantal im Märchenland gelegentlich verfällt, hinaus aber auch mit einer eigenen Geschichte voll Humor und Herz.

Das 2010 veröffentlichte letzte Abenteuer der Hauptreihe, Shrek 4 (Für immer Shrek), fehlt aktuell bei Netflix, kann aber bei WOW * im Stream gefunden werden. Für die tierischen Spin-offs Der gestiefelte Kater und Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch müsst ihr ebenfalls den Streaming-Dienst wechseln und bei WOW * und Joyn * vorbeischauen.

Die Fantasy-Saga von Shrek wird mit Teil 5 fortgesetzt

Insbesondere der hochgelobte zweite Gestiefelte-Kater-Film hat Shrek vor dem Ruin gerettet und so erhält die Fantasy-Hauptreihe nach über 15 Jahren Pause noch eine weitere Fortsetzung. Zur Handlung von Shrek 5 ist aktuell noch nichts bekannt, dafür hat das Sequel aber schon ein konkretes Startdatum: Am 31. Dezember 2026 soll es in die Kinos kommen.

Bis zum 22. Februar 2025 könnt ihr bei Netflix außerdem noch alle sechs Staffeln der Zusatzserie Der gestiefelte Kater - Abenteuer in San Lorenzo streamen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.