Jetzt bei Amazon Prime: Der beste Fantasy-Film 2022 hat eine ganze Filmreihe vor dem Ruin gerettet

Wenn man gerade denkt, ein Franchise entwertet sich mit dem neuesten Film endgültig – überrascht dieser plötzlich. Und belebt eine vielgeliebte Welt auf geniale Weise wieder.

Einige der besten Fantasy-Abenteuer der letzten Jahre sind dank kreativer Köpfe und neuer Ideen im Animationsbereich zu finden. Doch nur eines von ihnen schaffte es, einer riesigen Fangemeinde auf effektivste Weise Lust auf eine Rückkehr zum Franchise ihrer Kindheit zu machen.

2022 überraschte Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch alle Film- und Shrek-Fans. Niemand hatte den Erfolg und die ehrliche Liebe, die in dem Spin-off steckte, kommen sehen. Es bewies, dass das Shrek-Franchise nach wie vor eine Chance verdient hatte. Und ihr könnt den Film jetzt auf Amazon Prime als Teil der Abo-Flatrate streamen.

In Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch auf Amazon Prime beginnt das größte Kätzchen-Abenteuer überhaupt

Der gestiefelte Kater (im Original Antonio Banderas) ist tollkühner denn je. Was hat man als Degenheld schließlich auch zu fürchten, wenn man neun Leben hat? Doch nach seiner neuesten, wahrlich todesmutigen Heldentat erinnert ihn eine mysteriöse Gestalt: Er hat acht davon schon aufgebraucht.

In heller Panik sucht der Kater nach einer Möglichkeit, neue Leben zu ergattern. Er setzt seine große Hoffnung in den legendären „letzten Wunsch“. Doch den zu finden, ist ein gefährliches Unterfangen. An seiner Seite stehen dabei Kitty Samtpfote (Salma Hayek) und der treudoofe Hund Perro (Harvey Guillen).

Universal Pictures International Germany GmbH Kater und Kitty in Der gestiefelte Kater 2

Bald muss die Truppe feststellen, dass sie nicht allein auf der Suche nach dem Wunsch sind. Ein gefährlicher Widersacher hat sich an ihre Fersen geheftet. Im Schlepptau hat er außerdem eine Truppe Kopfgeldjäger – und den geheimnisvollen Schatten eines noch viel, viel mächtigeren Wesens.

Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch belebte eine ganze Welt wieder und macht Hoffnung auf Shrek 5

Hätte man Film- oder sogar Shrek-Fans Anfang 2022 befragt, ob sie sich nach über zehn Jahren einen Nachfolger zum wahrlich mittelmäßigen Spin-off Der gestiefelte Kater wünschen, wäre die Antwort klar gewesen: Sicher nicht. Doch das Sequel kam. Und es öffnete die Tür für neue Abenteuer in der Shrek-Welt, für noch viel tiefergehende Charakterentwicklungen, für visuelle Innovation.

Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch haute sein Publikum, Kritiker:innen und sogar die Academy mit der Coolness des titelgebenden Katers gekonnt aus den Latschen. Alles war neu und besser als in den letzten Kater- und Shrek-Filmen: Der Animationsstil war neu, knallbunt und unendlich dynamisch. Die Charakterisierung aller Figuren gefühlvoll und hatte so viel Herz wie der allererste Shrek.



Universal Pictures International Germany GmbH Selten sah die Welt von Shrek so episch aus wie In Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch

Noch dazu traute man sich, düstere Momente zu zeigen und einen Bösewicht zu kreieren, der sogar bei Erwachsenen für Gänsehaut sorgt. Der Film ist witzig, herzzerreißend, kreativ bis zum Anschlag.



Zum Schluss gibt es sogar einen Moment, der als perfekte Überleitung zum inzwischen fest bestätigten Shrek 5 dient. Dieser war, wie die Macher in einem Interview mit Screen Rant zugaben, zwar gar nicht bewusst geplant. Doch wenn die Genialität aus Der letzte Wunsch auch nur ansatzweise auf den kommenden Shrek-Film überspringt, erwarten uns nach langer Durststrecke goldene Zeiten in Weit, Weit Weg.

Das unglaubliche Abenteuer rund um den gestiefelten Kater und den letzten Wunsch könnt ihr jetzt bei Amazon Prime streamen.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.