Noch kurz bei Netflix: Holt den besten Sci-Fi-Film der letzten 20 Jahre nach

Bei Netflix verschwindet der beste Science-Fiction-Film der letzten 20 Jahre. Lest hier, warum ihr Children of Men von Gravity-Regisseur Alfonso Cuarón unbedingt streamen solltet.

Bei Netflix verschwindet in wenigen Tagen der beste Sci-Fi-Film der letzten beiden Jahrzehnte. Children of Men landete in unserer Liste der 50 besten Sci-Fi-Filme seit 2000 nämlich auf Platz 1. Damit schlug die düstere Zukunftsvision populäre Blockbuster wie Interstellar und Minority Report im Rennen um die Spitzenplatzierung.

Ihr seid Netflix-Abonnenten? Dann könnt ihr den Film bis zum Samstag, den 21. November, nachholen. Dann verschwindet er aus dem Katalog. Eines steht fest: Es lohnt sich.

Verschwindet bald bei Netflix: Worum geht es in dem Science-Fiction-Film?

Der 2006 erschienene Sci-Fi-Film entführt ins Jahr 2027. Doch statt fliegender Autos, der Eroberung fremder Planeten und einer utopischen Gesellschaft finden wir ein Bild des Schreckens vor.

Schaut euch den deutschen Trailer für Children of Men an:

Children of Men - Trailer (Deutsch)

Die Welt steht vor dem Kollaps. Sie wurde durch den Menschen heruntergewirtschaftet. Als wollte die Natur dem endlich ein Ende setzen, herrscht Unfruchtbarkeit. Seit Jahrzehnten wurde kein Kind mehr geboren. Großbritannien hat sich derweil zum brutalen Polizeistaat entwickelt, der Flüchtende verfolgt und interniert.

Theo (Clive Owen) verlor sein Kind vor Jahren in einer Pandemie und hat die Hoffnung aufgegeben. Bis er einen außergewöhnlichen Auftrag erhält: Unser desillusionierter Held soll die schwangere Migrantin Kee (Claire-Hope Ahitey) in Sicherheit bringen.

Warum lohnt sich Children of Men bei Netflix?

Children of Men ist eine äußerst düstere Zukunftsvision, die sich manches Mal wie ein Schlag in die Magengrube anfühlt. Voraussetzung dafür ist der Sog, den der Film entwickelt.

Wir entdecken mit Theo diese Welt, die unserer noch ähnlich sieht. Wir blicken über seine Schulter, kurz bevor eine Bombe explodiert. Wir rasen an seiner Seite in einem Auto durch das englische Hinterland, während tödliche Kugeln vorbei zischen. Wir sind immer hautnah dabei in Children of Men und können dank des ausgefeilten Szenenbilds die staubige Luft förmlich schmecken. Das verdanken wir auch der einflussreichen Inszenierung.

Zusammen mit Kameramann Emmanuel Lubezki (The Revenant) entwarf Regisseur Alfonso Cuarón (Gravity) nämlich mehrere Plansequenzen für den Science-Fiction-Film. In diesen langen Szenen ohne sichtbaren Schnitt entwickelt Children of Men eine Atmosphäre unmittelbaren Horrors. Jederzeit kann es etwas Furchtbares ins Bild hineinschlagen. Niemand ist sicher. Und doch obsiegen auch Momente der Hoffnung.

Der beeindruckende Cast um Owen, Ahitey, Julianne Moore, Michael Caine und Chiwetel Ejiofor stellt indes sicher, dass Children of Men mehr ist als eine technische Fingerübung. Wer die aufregende Inszenierung von Gravity und Roma mochte oder einfach einen modernen Klassiker nachholen will, sollte sich Children of Men unbedingt anschauen.

