Noch vor Fallout Staffel 2: Abgedrehte Videospiel-Sci-Fi meldet sich mit wahnsinnigem Trailer zurück

Fallout Staffel 2 lässt noch lange auf sich warten, aber schon diesen Sommer kehrt eine andere Videospiel-Adaption zurück. Der erste Trailer verspricht durchgeknallten Sci-Fi-Spaß.

Während sich in der Science-Fiction-Serie Fallout brutale Psychopathen im postapokalyptischen Ödland tummeln, legt die Videospiel-Adaption Twisted Metal noch einen drauf. In dem durchgeknallten Sci-Fi-Action-Spaß bekriegen sich schießwütige Psychos nämlich mit schwer bewaffneten Fahrzeugen. Der erste Teaser-Trailer zur 2. Staffel verspricht schon jetzt einen wahnsinnigen Todeswettkampf.

Twisted Metal Staffel 2 beginnt einen brutalen Sci-Fi-Wettkampf

In der 2. Staffel der Sci-Fi-Comedy bekommen Fans endlich, worauf sie lange warten mussten: das titelgebende Twisted Metal. John Doe (Anthony Mackie) und Quiet (Stephanie Beatriz), die in der 1. Staffel einen abgedrehten Roadtrip quer durch die postapokalyptischen Divided States of America absolvierten, werden nun zu Teilnehmenden des tödlichen Stockcar-Rennens.

Hier könnt ihr den Teaser-Trailer zu Twisted Metal Staffel 2 schauen:

Twisted Metal - S02 Teaser Trailer (English) HD

Hinter dem Wettkampf steckt der mysteriöse Host Calypso (Anthony Carrigan), der 18 todesmutigen und schießwütigen Fahrer:innen einen einzigartigen Gewinn in Aussicht stellt. Wer überlebt, bekommt seinen größten Herzenswunsch erfüllt. Der erste Teaser-Trailer verspricht schon jetzt einen wahnsinnigen Wettkampf voller Auto-Action, überdrehter Gewalt und sogar übernatürlicher Elemente.

In der 2. Staffel von Twisted Metal können sich Fans zudem auf eine Rückkehr der mörderischen und psychopathischen Clowns Sweet Tooth (gesprochen von Will Arnett und verkörpert von Wresler Samoa Joe) freuen. Neu im Cast sind unter anderem Patty Guggenheim (She-Hulk), Michael James Shaw (The Walking Dead) und Tiana Okoye als Joe Does verschollene Schwester Dollface.

Wann startet Twisted Metal Staffel 2?

Ein konkreter Starttermin für die 2. Staffel von Twisted Metal liegt leider noch nicht vor, aber die Sci-Fi-Fortsetzung soll in den USA bereits im Sommer 2025 bei Peacock an den Start gehen. Im Gegensatz zum zehnteiligen Vorgänger wird die neue Season aus zwölf Episoden bestehen.

In Deutschland streamt die 1. Staffel von Twisted Metal im Abo bei Amazon. Es ist davon auszugehen, dass auch Staffel 2 wieder bei Prime Video veröffentlicht werden wird.