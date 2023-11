Nur 555 Stück existieren: Einer der besten Fantasy-Horror-Filme der 90er erscheint in neuer Collector's Edition fürs Heimkino

Wenn Tim Burton und Johnny Depp einen Film drehen, wird es düster und skurril. Doch in Sleepy Hollow mimt Depp einen Charakter, der ohne aufwendiges Make-up auskommt. Den gruseligen Kultfilm gibt es in einer neuen limitierten Edition.

Johnny Depp und Tim Burton gehören wohl zu den erfolgreichsten Schauspieler-Regisseur-Duos der letzten Jahrzehnte. Bereits neun Spielfilme haben die beiden zusammen gedreht, Sleepy Hollow war 1999 die dritte gemeinsame Produktion. Es war auch die dritte und mit Abstand gruseligste Verfilmung der 1820 verfassten Kurzgeschichte von Washington Irving.

Am 13. November erscheint endlich die langgeplante Collector's Edition von Sleepy Hollow und kann bereits jetzt bei MediaMarkt vorbestellt werden.

In der Collector's Edition befindet sich die Büste des Kopflosen Reiters und ein Mediabook mit Blu-ray, DVD und einem 28-seitigen Booklet. Das Bonusmaterial enthält einen Blick hinter die Legende und Gedanken über Sleepy Hollow. Im September ist der oscarprämierte Film außerdem auf 4K * erschienen.

Sleepy Hollow wurde vom Deutschen Kino inspiriert

Nicht nur in Sachen Schauspieler bleibt sich Tim Burton gerne seiner Crew treu. Auch Produktionsdesigner Rick Heinrichs hat bereits vierzehnmal mit dem erfolgreichen Regisseur zusammengearbeitet und für Sleepy Hollow eine ganze Stadt gebaut. Für sein Produktionsdesign im Fantasy-Horror-Film erhielt Heinrich zusammen mit Peter Young den Oscar. Er und Tim Burton sind bekennende Liebhaber des Deutschen Films der goldenen 1920er-Jahre und das ist auch an diesem Set wieder sichtbar.

Deutschland gehörte einst zu den erfolgreichsten Filmnationen und auch wenn die Zeiten lange vorbei sind, inspirieren Klassiker wie Das Cabinett des Dr. Caligari oder Nosferatu noch immer Hollywood, wie auch bei Sleepy Hollow. Laut American Cinematographer sagte Rick Heinrichs folgendes über seine Inspiration:

Einige der Designs erinnern an die alten deutschen expressionistischen Filme [...], die einen sehr starken, grafischen, zweidimensionalen Look innerhalb einer dreidimensionalen Umgebung haben. Damit haben Tim und ich in den Filmen, die wir zusammen gemacht haben, immer gerne gespielt.

Darum geht es in Sleepy Hollow

Das Städtchen Sleepy Hollow wird von einem mörderischen Geist heimgesucht, das glauben zumindest die Dorfbewohner, denn jeder kennt die Legende des kopflosen Reiters. Bereits drei Leichen wurden ohne Schädel und ohne Blut aufgefunden. Aus New York reist der Polizist Ichabod Crane an, der für den Aberglauben nichts übrig hat, doch schon bald wird sein Glaube an die Wissenschaft auf eine harte Probe gestellt.

