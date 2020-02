Nur für kurze Zeit: Disney+ lockt mit Super-Abo in Deutschland

Der neue VoD-Dienst Disney+ startet am 24. März 2020 in Deutschland und wird 69,99 Euro pro Jahr kosten. Wer aber jetzt schon ein Abo abschließt, muss weniger bezahlen.

Mit Disney+ rollt Disney bald auch hierzulande seinen eigenen Streaming-Dienst aus. Am 24. März 2020 ist es so weit. Zum Start kommen wir in den Genuss von 25 exklusiven Disney+ Originals, darunter die Star Wars-Realserie The Mandalorian mit Pedro Pascal.

Auch der reguläre Preis für ein Disney+-Abo steht schon fest. So wird der Dienst in Deutschland 6,99 Euro pro Monat oder 69,99 Euro pro Jahr kosten. Kunden zahlen hier also weniger als beispielsweise für Netflix. Alle, die sich jetzt schon für Disney+ entscheiden, können aber sogar ein exklusives Frühbucher-Jahres-Abo abschließen.

Das Spar-Abo von Disney+ gibt es nur für kurze Zeit

Laut Informationen von Disney+ habt ihr jetzt die Möglichkeit, ein Jahres-Abo zum Preis von nur 59,99 Euro zu erwerben. Das Angebot gilt allerdings nicht dauerhaft, sondern nur bis zum 23. März 2020 - also bis einen Tag vor dem Start des Streaming-Diensts. Anschließend greift der bereits bekannt gegebene Preis von 69,99 Euro pro Jahr bzw. 6,99 Euro im Monat.

Zu den großen Säulen des Angebots von Disney+ zählen Pixar, Marvel, Star Wars und - natürlich - die klassischen Disney-Stoffe. Neben den schon bekannten Marken wird der Katalog nach und nach mit Eigenproduktionen gefüllt, die zahlenden Kunden des VoD-Anbieters vorbehalten sind. Dabei verspricht der Dienst "zeitlich unbegrenzte Downloads der Inhalte auf bis zu zehn Endgeräten".

Werdet ihr das Frühbucher-Abo von Disney+ nutzen?