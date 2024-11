Nur noch 5 Tage kostenlos als Stream: Packender Kult-Thriller, von dem es eine 8-Stunden-Version bei Netflix gibt

Einen der besten Matt Damon-Filme könnt ihr aktuell komplett kostenlos und ohne Abo streamen. Er wurde erst dieses Jahr für Netflix als Serie neu verfilmt.

Eine der besten Netflix-Serien des Jahres liegt einer Vorlage zugrunde, die schon mehr als einmal verfilmt wurde. Die wohl bekannteste hat als Der talentierte Mr. Ripley 1999 den Weg auf die Kinoleinwand gefunden und wartet mit Mega-Stars wie Matt Damon, Jude Law und Gwyneth Paltrow auf.

Wenn ihr den Ripley-Vorgänger noch einmal ‒ oder das erste Mal ‒ sehen wollt, bietet sich aktuell die perfekte Gelegenheit dazu. Denn der packende Psycho-Thriller lässt sich gerade vollkommen kostenlos streamen. Doch ihr müsst euch beeilen.

Der talentierte Mr. Ripley im kostenlosen Stream: Eat the Rich war selten so spannend

Der mittellose, aber begabte Tom Ripley (Matt Damon) verdient mit Gelegenheitsjobs seine Brötchen und schleust sich als Pianist in eine Absolvent:innen-Feier der renommierten Princeton Universität. Dort trifft er auf den Vater des wohlhabenden Dickie Greenleaf (Jude Law), der mit seiner Verlobten Marge Sherwood (Gwyneth Paltrow) das süße Leben Italiens auskostet.

Um den hedonistischen Rumtreiber wieder in die USA zurückzuholen, bietet dessen Vater Tom einen lukrativen Deal an, den er kaum ausschlagen kann. In Italien angekommen, lernt Tom jedoch selbst das Leben der Reichen und Schönen kennen und lieben und freundet sich mit dem Paar an. Schon bald wächst in ihm ein ausgeklügelter Plan, um seinen neugewonnenen Status nie mehr aufgeben zu müssen ...

In verträumten und sinnlichen Bildern zwischen der italienischen Provinz und Großstadt erzählt Anthony Minghella die schon sechs Mal verfilmte Geschichte des Trickbetrügers Tom Ripley, die Patricia Highsmith im Jahr 1955 in ihrem ikonischen Roman zu Papier brachte. Voller unterschwelliger Anspannung entfaltet sich nach und nach ein Psychodrama um Moral und Verlangen, das nebenbei auch noch als perfekte Parabel des sozialen Klassensystems funktioniert.

Matt Damon läuft hier als zurückhaltender und doch gerissener Identitätsschwindler zur Höchstform auf, während der Film bis in die kleinsten Nebenrollen vor großartigen Performances nahezu überquillt ‒ von Jude Law und Gwyneth Paltrow bis hin zu Philip Seymour Hoffman und einer damals noch wenig bekannten Cate Blanchett.

Kein Wunder, dass die Moviepilot-Community starke 7,1 Punkte an den Kult-Thriller verteilt. Bei Rotten Tomatoes kommt Der talentierte Mr. Ripley auf eine ähnlich beachtliche Wertung eines 85-prozentigen Presse-Scores gegen eine Publikumswertung von 80 Prozent.

So könnt ihr Der talentierte Mr. Ripley kostenlos schauen

Der talentierte Mr. Ripley findet sich noch bis zum 22. November 2024 zum vollkommen kostenlosen Stream in der ARD Mediathek. Wenn ihr den Film dort verpassen solltet, läuft er aktuell auch im Streaming-Abo bei Paramount+.

Und solltet ihr dabei noch nicht genug von Tom Ripleys Geschichte bekommen, habt ihr die Möglichkeit, diese noch einmal von einer ganz neuen Perspektive zu erleben. Netflix hat dieses Jahr mit Ripley eine achtstündige Verfilmung als Serie herausgebracht, in der Sherlock-Bösewicht Andrew Scott in die Rolle des gerissenen Trickbetrügers schlüpft.

Schaut hier den Trailer zu Netflix' Ripley:

Ripley - S01 Trailer (English) HD

Ebenfalls zu empfehlen ist die Verfilmung Nur die Sonne war Zeuge von Alain Delon aus dem Jahr 1960, die ihr unter anderem zum Kaufen und Leihen bei VoD-Anbietern wie Amazon und Apple TV findet.