Nur noch 5 Tage kostenlos streamen: Dieses Thriller-Meisterwerk ist ein unvergessliches Erlebnis

Ein Mystery-Thriller, der euch die Birne brummen lässt, ist nur noch wenige Tage als Gratis-Stream in 4K bei Arte zu sehen: David Lynchs Meisterwerk Mulholland Drive.

Fragt man Fans der letzte Woche verstorbenen Regielegende David Lynch nach ihrem Lieblingsfilm, stehen die Chancen nicht schlecht, dass Mulholland Drive als Antwort genannt wird. Der Mystery-Thriller steht immerhin auch bei Sight and Sound auf Platz 8 der wichtigsten Filme aller Zeiten und wurde vor einigen Jahren von 177 Kritiker:innen zum bisher besten Streifen des 21. Jahrhunderts (via BBC ) gekürt.

In Erinnerung an den unvergleichlichen Filmemacher, dessen Werke stehts zwischen Zelluloidtraum und Kino-Nachtmahr wandeln, änderte Arte kurzfristig das Programm und nahm die restaurierte 4K-Version des ultimativen Hollywood-Alptraums in die Mediathek auf. Dort ist der Film noch bis zum 28. Januar 2025 gratis streambar.

David Lynchs Mystery-Thriller Mulholland Drive in der Arte-Mediathek: Die Stadt der Träume als Höllenlabyrinth

Darum geht es: Die hoffnungsvolle Schauspielerin Betty (Naomi Watts) erfüllt sich ihren innigsten Wunsch, als sie nach Los Angeles zieht, um ganz groß in Hollywood rauszukommen. Sie staunt nicht schlecht, als sie in der Wohnung ihrer Tante die orientierungslose Rita (Laura Harring) vorfindet, die einen Unfall auf dem Mulholland Drive hatte und sich weder daran erinnern kann, wer sie ist, noch, was es mit dem riesigen Bündel Geld auf sich hat, den sie in ihrer Handtasche findet. Gemeinsam machen sich die beiden Frauen auf die beinahe unmögliche Suche nach Antworten.

Gleichzeitig ist der Regisseur Adam Kesher (Justin Theroux) damit beschäftigt, seinen neuen Film zu casten. Doch hinter den Kulissen scheint es eine Hollywood-Verschwörung zu geben, die ihm eine ganz bestimmte junge Frau als Hauptdarstellerin nahelegen will. Nur was hat das alles mit dem Cowboy (Monty Montgomery), einem Auftragskiller (Mark Pellegrino), dem Club Silencio und einer unheimlichen Gestalt hinter dem Fastfood-Restaurant Winkie's zu tun?

Mehr zum Thema David Lynch:

Silencio! Mulholland Drive lässt einen sprachlos zurück

Die Handlung schlängelt sich wie eine Limo auf den Straßen des nächtlichen Mulholland Drive entlang. Bald schon kann man nicht mehr sicher sein, wo oben und unten ist, ob man wacht oder schläft, ob das Leben der aufstrebenden Hollywood-Stars ein Traum oder Alptraum ist. Identitäten verschwimmen, Story-Stränge weben sich ineinander oder lösen sich auf, während der kongeniale Soundtrack von Lynchs Hauf- und Hofkomponist Angelo Badalamenti uns in ganz andere Sphären katapultiert.

Und falls euch die Mysterien und der Vibe des Films ein wenig an die Serie Twin Peaks erinnern, ist das auch nicht verwunderlich: Ursprünglich war Mulholland Drive ein 90-minütiger ABC-Serienpilot, der mit zusätzlichen, von StudioCanal finanzierten Szenen zu einem in sich abgeschlossenen Film umgewandelt wurde.