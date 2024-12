Nur noch kurze Zeit kostenlos streamen: ein völlig unbekanntes, zutiefst berührendes Fantasy-Meisterwerk mit blutiger Liebesgeschichte

Vampire originell und einzigartig zu erzählen, ist eine Kunst. Glücklicherweise beherrscht Jim Jarmusch diese Kunst aufs Schönste.

Vergesst Twilight, vergesst den ach so romantischen Gary Oldman-Dracula, vergesst Interview mit einem Vampir. Wer eine blutige Liebesgeschichte will, die mehr kann als Kitsch und schlechte Sprüche, braucht ganz genau einen Film.

Wie wäre es wirklich, die Ewigkeit mit der großen Liebe des Lebens teilen zu können? Die Jahrhunderte an sich vorbeiziehen zu sehen, in denen einem stets alles durch die Finger rinnt? Diese und viele weitere Fragen beantwortet Jim Jarmusch in seinem ehrlich romantischen Vampir-Manifest Only Lovers Left Alive, das ihr nur noch kurze Zeit in der ARD-Mediathek streamen könnt.

In Only Lovers Left Alive versuchen zwei liebende Vampire trotz allen Widrigkeiten zu überleben

Adam (Loki-Star Tom Hiddleston) und Eve (Doctor Strange-Mentorin Tilda Swinton) sind alt. Sehr alt. Während sich die Welt immer weiterdreht, Königreiche sich erheben und wieder fallen, die Technologie sich entwickelt und Trends kommen und gehen bleiben sie stets gleich. Adam und Eve sind Vampire.

Gemeinsam tun sie ihr Bestes, am Leben zu bleiben. An Blut zu kommen, ohne wirklich jemandem zu schaden. Immerhin haben sie dabei einander, getragen durch eine ewigwährende Liebe. Sie schauen gemeinsam dem Irrsinn der Menschheit zu, all den Kriegen, all dem Hass.

Zumindest ist es das, was Adam sieht. Er ist eine Künstlerseele, Musiker, sensibel und inzwischen fast depressiv. Eve dagegen ist lebensfroh, experimentierfreudig und fast immer hoffnungsvoll. Sie liebt seinen Schöngeist, er ihre Stärke. Doch die bedingungslose Liebe der beiden wird auf eine harte Probe gestellt, als Eves kleine Schwester plötzlich in ihr Leben stolpert.

Only Lovers Left Alive ist dank Tom Hiddleston und Tilda Swinton der vielleicht berührendste Vampirfilm überhaupt

Es wäre eine Lüge, zu behaupten, Only Lovers Left Alive umginge sämtliche Vampirklischees oder erfände die Liebesgeschichte neu. Aber trotzdem schafft Jarmusch dank seinen zärtlich spielenden Hauptdarstellern ein Epos, das erfrischend nüchtern und menschlich über all die abgeschmackten Themen philosophiert.

Man muss ein wenig Geduld mitbringen für diese Mediation über alles, was das Leben wunderbar und lebenswert macht – sei man nun Mensch oder Vampir. Doch wen Hiddlestons tieftrauriger Blick nicht packt und wer nicht mit Swinton lächeln kann, muss schon sehr gefühlskalt sein. Die beiden bringen so viel Spielfreude und Liebe mit, für ihre Rollen, einander, die Kunst – dass es einfach anstecken muss.



Only Lovers Left Alive ist pure Melancholie, bittersüß wie dunkle Schokolade auf tiefroten Erdbeeren. Er ist fast schon beängstigend schön, hart und realistisch, wenn er es sein muss und herzzerreißend romantisch.

Aktuell gibt es Only Lovers Left Alive noch kostenlos in der ARD-Mediathek zu streamen. Doch am 18. Dezember verschwindet er von dort. Nutzt also eure Chance für ein bisschen melancholische Vampirromantik in der dunklen Jahreszeit.