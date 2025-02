Nur wenige Star Wars-Fans wissen es: Wer hat den Imperator zuerst gespielt?

Der gehässig lachende Imperator in Star Wars ist einer der bekanntesten Bösewichte der Filmgeschichte. Was jedoch nur wenige Fans wissen, ist, wer ihn ursprünglich zum Leben erweckt hat.

Ian McDiarmid ist das Gesicht des Imperators in den Star Wars-Filmen. Seit Die Rückkehr der Jedi-Ritter, der 1983 ins Kino kam, verkörpert er Sheev Palpatine. Mit anderen Worten: Für die meisten Fans der Sternensaga dürfte es schwer vorstellbar sein, dass einst jemand ganz anderes unter der schwarzen Kapuze des Fieslings steckte.



Ein Blick in die Geschichtsbücher offenbart jedoch, dass es schon drei Jahre vor McDiarmid zwei Schauspielerinnen gab, die als Imperator vor der Kamera standen. Es handelt sich um Marjorie Eaton und Elaine Baker bei Das Imperium schlägt zurück. Schlussendlich landete jedoch nur eine von ihnen im fertigen Film.

Vor Ian McDiarmid: Marjorie Eaton und Elaine Baker haben den Star Wars-Schurken zuerst gespielt

Eigentlich dürfte es an diesem Punkt niemanden mehr überraschen, dass ein Star Wars-Schurke von verschiedenen Personen zum Leben erweckt wird. Von Schauspieler:innen über Körper-Double bis hin zu einer Stimme, die nachträglich den Charakter der gesamten Figur verändert: Darth Vader ist das beste Beispiel dafür.

Auch beim Imperator hat sich Star Wars-Schöpfer George Lucas Zeit gelassen, um die perfekte Version zu finden und drehte im Februar 1980 erste Testaufnahmen mit Majorie Eaton, die später jedoch durch Elaine Baker ausgetauscht wurde. Das ist zumindest die Version, die J.W. Rinzler in The Making of The Empire Strikes Back erzählt.

Rinzlers Making-of-Bücher zeichnen sich in der Regel durch umfangreiche Recherchen aus, die selbst die komplexe Produktion eines Star Wars-Films bis ins kleinste Detail nachvollziehbar machen. Hinsichtlich der Besetzung des Imperators gibt es jedoch widersprüchliche Angaben, deswegen folgt hier die zweite Version.

Obwohl Baker von Rinzler als die Schauspielerin aufgeführt wird, die in der Kinofassung des Films zu sehen ist, legt ein Tweet von Lucasfilm-Executive Pablo Hidalgo aus dem Jahr 2016 nahe, dass die Geschichte umgedreht lief: Baker, die Frau von Make-up-Artist Rick Baker, drehte die Testaufnahmen und Eaton landete im Film.

Was die Sache verkompliziert: Im fertigen Film wurden verfremdete Schimpansenaugen über das Gesicht der Schauspielerin gelegt, die den Imperator beim Dreh gespielt hat. Um herauszufinden, um wen es sich wirklich handelt, wäre ein weiterer Tauchgang in die Tiefen des Lucasfilm-Archivs notwendig, um die Original-Negative zu studieren.

Wer hat den Imperator zuerst gespielt? Nur bei einem Namen sind sich Star Wars-Expert:innen einig

Wir haben also keine hundertprozentige Antwort auf die Frage, wer den Imperator in Das Imperium schlägt zurück gespielt hat. Im Abspann des Films wird keine der beiden Schauspielerinnen genannt. Das einzige Detail, bei dem sich alle Quellen einig sind, ist, dass die Stimme des Imperators von Clive Revill stammt.

Wer heute die fünfte Episode der Star Wars-Saga schaut, wird von all dem jedoch nichts mitbekommen. Seit der DVD-Veröffentlichung der Original-Trilogie im Jahr 2004 wurde der ursprüngliche Imperator durch eine nachgedrehte Szene mit Ian McDiarmid ersetzt, ähnlich wie der Machtgeist von Anakin in Die Rückkehr der Jedi-Ritter.