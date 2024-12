Nur wenige Wochen nach Kinostart bei Amazon Prime: 200 Millionen-Flop, der eigentlich Dwayne Johnsons Karriere retten sollte

Vor wenigen Wochen sollte ein 200 Millionen-Blockbuster Dwayne Johnsons Karriere einen dringend benötigten Kino-Hit verschaffen. Das Vorhaben ging schief. Jetzt gibt es den Film bei Amazon Prime Video.

Dwayne Johnson war einst der Mann, dessen Berührung Gold wert war. So erging es dank seiner Besetzung zumindest Franchises wie Fast & Furious oder den Jumanji-Reboots. Nach dem Superhelden-Flop Black Adam hat sich das Blatt allerdings gewendet: Seitdem sucht The Rock augenscheinlich nach dem Kino-Hit, der seiner Karriere neuen Wind verleiht.

Der neueste Versuch ist jetzt nur wenige Wochen nach Kino-Start bei Amazon Prime Video gelandet: Red One - Alarmstufe Weihnachten.



Bei Amazon Prime: Dwayne Johnson muss in Red One den Weihnachtsmann wiederfinden

In der Welt von Red One betreibt der Weihnachtsmann (J.K. Simmons) ein straff geführtes Geschenkeimperium samt Sicherheitschef Cal (Johnson) und geheimer Kooperation mit dem US-Militär. Doch die uralten Feinde des betagten Nordpolbewohners schaffen es, ihn ausgerechnet an Heiligabend zu entführen.

Schaut euch hier den Trailer zu Red One an:

Mitverantwortlich für das Sicherheitsleck ist der amoralische Elite-Hacker Jack O'Malley (Chris Evans), den Cal mit etwas Druck zur Mithilfe überredet. Das ungleiche Duo macht sich gemeinsam auf die Suche nach dem Entführungsopfer. Dabei begegnen sie nicht nur Fantasy-Gestalten wie dem Krampus (Kristofer Hivju), sondern finden schließlich ihre eigenen, innersten Überzeugungen wieder.

Kino-Flop Red One: Ist Dwayne Johnsons Karriere-Rettung gescheitert?

Dwayne Johnson hielt offenbar so viel auf Red One, dass er den Film kürzlich mit einem Christopher Nolan-Blockbuster verglich. Aber anders als Inception oder Interstellar ging Johnsons Weihnachts-Action im Kino unter: Laut The Numbers spielte Red One bei 200 Millionen US-Dollar Produktionskosten nur etwa 165 Millionen wieder ein. Wäre das Potenzial des Films damit ausgeschöpft, verlören die Produzent:innen unfassbare Summen an Geld. Ist es aber nicht.

Schließlich steht die Streaming-Auswertung des Blockbusters noch aus: Amazon war von Anfang an Mitproduzent und Mitverleih des Films. Mit etwas Puffer landet er hierzulande bei Prime, um pünktlich zu den Feiertagen Zuschauer:innen aller Geschlechter und jeden Alters im Kreise der Familie mit seichter Unterhaltung zu versorgen. Ein echter Vier-Quadranten-Film für alle, denen Kinobesuche zwischen den Jahren zu stressig und Filmklassiker im TV zu angestaubt sind.

Ob das Kalkül aufgeht, muss sich noch zeigen. Der Flop im Kino war mit Sicherheit nicht die Absicht Johnsons und der anderen Producer. Aber er wäre verschmerzbar, falls Red One sich im Stream als Mega-Hit entpuppt – und The Rocks Karriere damit neue Wege beschert.

