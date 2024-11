"Ungewollt der witzigste Mensch auf dem Planeten": Dwayne Johnson will Christopher Nolan übertreffen und das Internet lacht sich schlapp

Dwayne Johnson hat Christopher Nolans Oppenheimer auf der bestmöglichen Leinwand nachgeholt. Für ihn steht fest: Mit seinem neuen Film in diesem Format würde er die Industrie übernehmen.

Mit großen Ansagen hält sich Dwayne Johnson selten zurück. Vor dem Kinostart seines DC-Blockbusters Black Adam versprach der Star nichts Geringeres als einer Änderung der gesamten Hierarchie des Superhelden-Universums. An den Kinokassen ist der Film von 2022 dann gefloppt.

Jetzt ist ein neues Video mit dem Schauspieler aufgetaucht, in dem Johnson über Christopher Nolans Oppenheimer spricht. Den Film mit der höchsten Oscar-Auszeichnung hat er jetzt erst im IMAX-Kino nachgeholt. Das Erlebnis hat ihn wieder mal zu einer großspurigen Ansage motiviert, für die er im Netz direkt zerlegt wird.

Dwayne Johnson will sich mit Oppenheimer messen und das Internet kann nur lachen

Im Video spricht The Rock darüber, dass er sich im großen IMAX-Saal extra den Platz ausgesucht hat, auf dem Nolan selbst am liebsten seine Filme schaut. Oppenheimer auf der größtmöglichen Leinwand hat ihn prompt an seinen eigenen aktuellen Blockbuster Red One - Alarmstufe Weihnachten erinnert. Wenn dieser auch auf einer IMAX-Leinwand laufen würde, wäre das ein "Game Over" für die Filmindustrie:

Die Kommentare unter dem X-Post mit dem Video fallen eindeutig aus und machen sich nur über Dwayne Johnson lustig. "Ehrlich gesagt respektiere ich seine Wahnvorstellungen", schreibt ein User zum Beispiel. Unter dem Post eines anderen X-Accounts stehen Kommentare wie:

The Rock ist ungewollt der witzigste Mensch auf dem Planeten

Das könnte das Witzigste sein, was er je gesagt hat 😭🤍

Red One mit Dwayne Johnson ist weit von Oppenheimer-Erfolgen entfernt

Der neue The Rock-Blockbuster wurde für Amazon Prime mit einem Budget von 250 Millionen Dollar gedreht. Der Film läuft vor dem Streaming-Start gerade schon im Kino, wird aber nicht überall gezeigt. Das Einspielergebnis liefert deshalb kein klares Ergebnis, ob der Film kommerziell erfolgreich oder gescheitert ist.

Berauschend fallen die Box-Office-Zahlen bisher jedenfalls nicht aus. Vom Oppenheimer-Erfolg mit fast einer Milliarde Dollar an den weltweiten Kinokassen ist Red One so oder so weit entfernt.

Hier könnt ihr noch einen Trailer zu Red One mit Dwayne Johnson schauen:

Red One: Alarmstufe Weihnachten - Trailer 2 (Deutsch) HD

Bei dem US-Kritikenaggregator Rotten Tomatoes kommt die weihnachtliche Action-Komödie mit Johnson zurzeit auch nur auf einen niedrigen Schnitt von 36 Prozent. Nolans letzter Blockbuster erzielt dort einen deutlich stärkeren Schnitt von 93 Prozent.

Als Teil des Barbenheimer-Hypes im Sommer 2023 wird Oppenheimer außerdem als Teil einer einzigartigen Bewegung in Erinnerung bleiben. Dass Red One das auch gelingt, mit oder ohne IMAX-Veröffentlichung, ist eher unwahrscheinlich.