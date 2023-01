Offiziell: Cobra Kai endet nach Staffel 6, aber es gibt auch eine gute Nachricht

Das Dojo schließt, Cobra Kai kriegt nur noch eine letzte Staffel. Erfahrt, worum es im Finale geht, wann die Folgen kommen könnten und weshalb Staffel 6 nicht das Ende der Karate Kid-Welt bedeutet.

Die bösen Vorahnungen haben sich bestätigt: Cobra Kai kriegt nur noch eine letzte Staffel, wie Netflix am Freitag bekannt gab. Der Streaming-Dienst hatte die Karate Kid-Serie nach zwei Staffeln von YouTube Premium übernommen. Im neuen Zuhause entwickelte sie sich zu einem Massenerfolg. Innerhalb von nicht mal drei Jahren entstanden drei Staffeln. Nach Season 6 ist aber Schluss. Hier könnt ihr einen ersten Ankündigungs-Teaser sehen.

Wann startet Cobra Kai Staffel 6?

Cobra Kai - S06 Announcement (English) HD

Einen Termin für die 6. Staffel gab Netflix noch nicht bekannt. Allzu lange dürfte es aber nicht dauern. Der Streaming-Dienst spricht von einem "baldigen " Start. Allerdings wissen wir gar nicht, ob die Dreharbeiten überhaupt schon begonnen haben. Realistisch erscheint daher erst ein Start Ende des Jahres.

Worum geht es in Staffel 6?

Eagle Fang und Myagi Do haben sich für das internationale Karate-Turnier Sakai Taikai qualifiziert. Dieser Wettbewerb auf der größtmöglichen Bühne dürfte die Rahmung für Staffel 6 bieten. Die erste Hälfte könnte sich der Vorbereitung widmen, die zweite dem Wettstreit selbst. Die Rückkehr von John Kreese nach dessen Hannibal-Lecter-haftem Ausbruch bringt zusätzliche Würze. (Lest hier mehr zu Cobra Kai Staffel 6)



Ist Staffel 6 wirklich das Ende des Karate Kid-Universums?

Nein, auf keinen Fall. Wie so oft bedeutet das Ende einer Serie nicht das Ende des Franchise. In einem gemeinsamen Statement sagten Josh Heald, Jon Hurwitz und Hayden Schlossberg: "Wir hoffen, bald mehr Karate Kid-Geschichten mit euch teilen zu können."

Denn genau wie etwa Breaking Bad oder Game of Thrones kann Cobra Kai mit Spin-offs fortgeführt werden, die sich neuen Ecken des Karate-Universums widmen. Showrunner Hayden Schlossberg sagte, er und sein Team konzentrierten sich zwar auf Cobra Kai, hätten aber bereits Spin-off-Ideen im Kopf .

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im Januar bei Netflix, Disney+ und mehr

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Januar bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind die heiß erwartete Spieleverfilmung The Last of Us, viel Horror und Krimis, die Vikings-Rückkehr Valhalla Staffel 2 und eine abgedrehte Komödie mit Harrison Ford.