Oliver Pocher startet eigenes Supertalent auf seiner Plattform – von extrem umstrittenem Comedian

Faisal Kawusi ist einer der umstrittensten Comedians in Deutschland. Nachdem man ihn seit einigen Jahren nicht mehr in Shows gesehen hat, ist er jetzt mit seiner eigenen Show zurück.

Faisal Kawusi ist als deutscher Comedian bekannt, aber vor allem auch wegen seiner umstrittenen Aussagen. Berüchtigt war sein Auftritt bei Chez Krömer, bei dem Kurt Krömer die Show vorzeitig abbrach. Nun will Kawusi nach über zweijähriger Pause wieder sein Glück im Showgeschäft suchen.



Das Superlatent: Kawusi startet eigene Castingshow

Mit der Show Das Superlatent möchte Comedian Kawusi wieder den Schritt ins Showgeschäft wagen. Die Ähnlichkeit zur gleichnamigen RTL-Show ist gewollt, denn auch er versucht, Talente in einer Art Castingshow zu fördern.



Kawusi bezeichnet Das Superlatent als "Anti-Show", denn das Konzept weicht ein wenig von dem RTL-Original ab. Der Comedian will nämlich Low-Budget-Talente in einem Düsseldorfer Club fördern, so berichtet DWDL . Sechs bis acht Personen zeigen in drei Minuten ihr Talent und werden von der Jury beurteilt. Der Clou: Die Kandidat:innen müssen sich vorher selbst beurteilen. Gewonnen hat die Person, die sich selbst am besten einschätzen konnte, und nicht die Jury. 1500 Euro sind zu gewinnen.



Auch Oliver Pocher hat seine Finger im Spiel

Vier Folgen der Show wurden bereits produziert und sind kostenlos in einer gekürzten Form auf YouTube verfügbar. Die gesamte Show wird jedoch auf Oliver Pochers Streamingplattform Der Pocher Club zu sehen sein. Der Comedian versprach, auf seiner Plattform Talente zu fördern und zu unterstützen, was er mit Kawusis Show nun auch macht.



Pocher selbst ist übrigens Teil der Jury von Das Superlatent. Zusammen mit Dragqueen Catherine und Mola Adebisi bzw. Linda Teodosiu schaut er sich die diversen Talente von Kawusis Show an.