Oliver Pocher will Fernsehen mit eigenem Streaming-Dienst den Kampf ansagen

Oliver Pocher moderiert zwar derzeit seine eigenen Shows auf RTL, doch die große Zeit seiner TV-Shows ist mittlerweile vorbei. Mit einer eigenen App will er dem nun ein Ende setzen.

Es ist ruhig geworden um Oliver Pocher. Zwar stichelt er hin und wieder in Richtung Stefan Raab und rekapituliert seine Beziehung zu Amira, aber im Fernsehen ist er nicht mehr oft zu sehen. Deshalb geht er jetzt einen ungewöhnlichen Schritt und veröffentlicht eine App.



Mit "Pocher.Club" wird eigene Streaming-Plattform herausgebracht

Zu seinem Geburtstag am 18. Februar will Oliver Pocher eine eigene App namens "Pocher.Club" auf den Markt bringen. Eine App, die er gemeinsam mit Uwe Zimmer und der Goldberg Entertainment Group herausbringt. Letztere arbeitet im direkten Umfeld von RTL, was Pocher durchaus bewusst ist. Er schießt in Richtung Sender in einem Interview mit DWDL :



Ich würde jetzt mal die Wette eingehen, dass wir uns anders als RTL eher vergrößern werden.



Denn die App soll eine Streaming-Plattform für viele beliebte Shows werden, die Pocher moderiert oder produziert hat. So wird es neue Folgen von Rent a Pocher sowie sein umstrittenes Format Bildschirmkontrolle geben. Auch sein Soloprogramm wird zu sehen sein. Seine Inhalte können für 6,99 Euro im Monat oder im Jahresabo für 3,99 Euro gestreamt werden. Es gibt auch eine kostenlose Mitgliedschaft, bei der aber nur Highlights und Community-Updates zu sehen sein werden.



"Wir haben genügend Kontakte in der Branche": Pocher will die Plattform nicht alleine stemmen

Pocher will auch andere Interessierte einladen, Inhalte für seine Plattform zu produzieren. Der Comedian hat sich viel vorgenommen:



Ich schiebe das jetzt mal an, aber da ist noch viel mehr geplant in den Bereichen Entertainment, Sport und Musik [...] Wer was von uns will, der findet uns. Ich glaube da brauchen wir keine Agentur. Wir haben genügend Kontakte in der Branche.



Er hat aber noch keine festen Künstler:innen im Blick und will die Auswahl genau abwägen. Auf der App sollen an fünf Tagen in der Woche sogenannte Content Pieces von Pocher erscheinen. Auf die Frage, warum er diese App herausbringt, antwortet der Comedian:



Ich will nicht mehr warten bis irgendeiner sagt, ob man nicht vielleicht bei diesem oder jenem Projekt dabei sein will.



Er setzt auf seine über Jahre aufgebaute Reichweite in den sozialen Medien und glaubt, dass Comedy in der klassischen Unterhaltungsindustrie unterfinanziert ist.