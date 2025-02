Diese Kultshow machte sogar GZSZ Konkurrenz: Das wurde aus den Verliebt in Berlin-Stars 20 Jahre später

Erinnert ihr euch noch an diese kultige Telenovela? Verliebt in Berlin verzauberte das Publikum Mitte der 2000er Jahre und brachte eine ungewöhnliche Cinderella-Story auf die TV-Bildschirme. Zeitweise war die Show sogar erfolgreicher als GZSZ. Was wurde aus den Darstellern von Lisa Plenske und Co.?

Vor 20 Jahren verzauberte Verliebt in Berlin ganz Deutschland. Die Telenovela um die unscheinbare Lisa Plenske, die zur Stil-Ikone wurde, sorgt bis heute für wohlig warme TV-Nostalgie. Doch was ist aus Alexandra Neldel und den anderen Stars geworden? Wir haben für euch nachgeforscht.

20 Jahre nach dem Serienerfolg: Das machen die Verliebt in Berlin-Stars heute

Alexandra Neldel als Lisa Plenske

Alexandra Neldel war schon vor Verliebt in Berlin extrem erfolgreich im TV. Kaum eine deutsche Schauspielerin prägte die frühen 2000er Jahre so wie sie. Erst startete sie bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten durch, dann zeigte sie bei Berlin, Berlin wie wandelbar sie ist. Spätestens mit ihrer Rolle der Lisa Plenske spielte sie sich als liebenswertes Mauerblümchen in die Herzen der Zuschauenden. Neldel kann aber auch ernst: Als Wanderhure spielte sie in einem der erfolgreichsten TV-Filme der jüngeren Vergangenheit mit. Neldel begeistert bis heute in Filmen und Serien. Zuletzt war sie in der Amazon-Hit-Serie Viktor Bringt's zu sehen.

Mathis Künzler als David Seidel

Mathis Künzler spielte David Seidel, den Chef von Kerima Moda. In der Show dauerte es einige Zeit, bis er die wahren Qualitäten von Lisa Plenske erkennt; im echten Leben waren sich Hauptdarstellerin Neldel und Künzler alles andere als wohlgesinnt. Neldel kam mit ihrem Co-Star so schwer zurecht, dass sie sich sogar vertraglich zusichern lassen wollte, am Ende Rokko statt David zu heiraten. Sat.1 ließ ein Publikumsvoting entscheiden – und die wollten lieber David als Lisas Ehemann. Inzwischen ist der Darsteller vor allem in Schweizer Theaterproduktionen zu sehen; sein letzter TV-Auftritt liegt mehr als 15 Jahre zurück.

Manuel Cortez als Rokko Kowalski

Damit die Liebesgeschichte zwischen Lisa und David nicht zu langweilig wurde, hat die Show prompt einen Nebenbuhler erfunden: PR-Chef Rokko Kowalski, gespielt von Manuel Cortez, der im großen Spielfilm-Finale sogar um Lisas Hand anhält. Cortez ist inzwischen als Mentaltrainer, Musiker und Autor tätig, nur noch selten sieht man ihn auf der Mattscheibe. Zuletzt spielte er in einer Folge der Rosenheim-Cops und bei Bettys Diagnose mit.

Laura Osswald als Hannah Refrath

Bei Verliebt in Berlin hatte Laura Osswald anfangs nur eine Nebenrolle inne, doch ihre Figur Hannah Refrath (später Lehmann) schwang sich im Laufe der Show zu einer Protagonistin auf, die sich in den Designer Bruno Lehmann (Tim Sander) verliebt. Für Osswald ging es nach ViB mega-erfolgreich weiter: Sie gehörte zum festen Cast der Rosenheim-Cops, spielte bei Doctor's Diary mit und ist aktuell bei Sturm der Liebe zu sehen.

Gabrielle Scharnitzky als Sophie von Brahmberg

Gabrielle Scharnitzky spielte die intrigante Oberzicke Sophie von Brahmberg. Für die Charakterschauspielerin ging es auch nach ViB erfolgreich weiter. Sie wirkte in zahlreichen TV-Serien wie SOKO Stuttgart mit. Zuletzt war sie sogar international gefragt: Im US-Historiendrama Those About To Die spielte sie an der Seite von Game of Thrones-Stars die Rolle der nordischen Sklavin Drusilla.

Nina Friederike Gnädig als Sabrina Hofmann

Nina-Friederike Gnädig spielte die Rolle der Sabrina Hofmann – eine unausstehliche Oberzicke, die Lisa Plenske das Leben zur Hölle machte. Auch wenn Gnädig nur eine kleine Nebenrolle hatte, konnte sie sich danach als erfolgreiche Schauspielerin etablieren. Sie spielte in zahlreichen Krimi-Serien mit, unter anderem verkörperte jahrelang die Kriminalkommissarin Anna Badosi in SOKO Stuttgart. Bis heute spielte sie in mehr als 50 TV- und Filmrollen mit.

Verliebt in Berlin: So kannst du die Kult-Show gratis streamen

Wer noch einmal in die nostalgische Welt von Verliebt in Berlin eintauchen will, hat Glück: Alle Folgen können gratis bei Joyn gestreamt werden.