"Ich war richtig schlecht": House of the Dragon-Star Olivia Cooke hat für die größte Star Wars-Rolle der letzten 15 Jahre vorgesprochen

Bevor sie zu Alicent Hohenturm wurde, bemühte sich House of the Dragon-Star Olivia Cooke für einen Part in den neueren Star Wars-Filmen. Daraus wurde offensichtlich nichts.

Als Alicent Hohenturm führt sie aktuell das Team Grün in der 3. Staffel von House of the Dragon an. Doch bevor Olivia Cooke die Sieben Königslande durchstreifte, hatte sie es auf ein anderes großes Franchise abgesehen: Star Wars. Wie sie kürzlich in einem Interview verriet, sprach sie für die wohl wichtigste Rolle der Sci-Fi-Saga der letzten Jahre vor – und vergeigte es gnadenlos.

Olivia Cooke als Rey Skywalker? House of the Dragon-Star sprach für Star Wars-Rolle vor

Vor wenigen Tagen war Olivia Cooke im Podcast Happy Sad Confused zu Gast, wo sie auf ein Gerücht zu sprechen kam, das vor einigen Jahren die Runde machte. Demnach soll sie für eine Rolle in Rian Johnsons Star Wars 8: Die letzten Jedi vorgesprochen haben, was jedoch tatsächlich nichts weiter war, als ein Gerücht. Abgesehen hatte sei es damals auf eine ganz andere Star Wars-Rolle: Rey Skywalker.

Ich habe ein paar Mal für die andere Rolle vorgesprochen, die Daisy Ridley bekommen hat. Aber wisst ihr, alle und ihr Hund haben dafür vorgesprochen.

Damit soll sie Recht haben. Wie ScreenRant etwa 2023 zusammenfasste, sollen sich unter anderem auch Elizabeth Olsen, Billie Lourd, Jennifer Lawrence, Shailene Woodley und Saoirse Ronan für den begehrten Posten bemüht haben. Dass daraus für Cooke nichts wurde, wissen wir heute natürlich. Der House of the Dragon-Star hat dafür auch eine simple Erklärung:

Ich glaube, ich habe einmal in L.A. vorgesprochen, und dann noch einmal mit J.J. Abrams. Und ich war scheiße. Ich war richtig schlecht.

Kennt ihr das, wenn man in ein Vorsprechen reingeht und man es einfach nicht hinbekommt und man sich selbst enttäuscht und auch alle anderen im Raum? Daisy hat so einen tollen Job gemacht, ich war zu der Zeit einfach noch nicht die Art von Schauspielerin. Ich habe einfach nicht gepasst.

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Wann geht es mit House of the Dragon weiter?

Eine Rolle, in die sie dagegen ganz hervorragend reinpasst, ist die von Alicent in House of the Dragon. Als diese wird sie auch in den weiteren Folgen von Staffel 3 zu sehen sein, die aktuell bei HBO Max und Sky/WOW im Abo zu sehen sind. Episode 3 erscheint am 6. Juli 2026, also kommenden Montag.

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Zwischen überzeugenden Drachen, verstörenden Küssen und neuen Allianzen loten wir den eskalierenden Konflikt von Team Schwarz und Team Grün aus, der natürlich in bester GoT-Manier im Auftakt von House of the Dragon erneut Tote fordert.

