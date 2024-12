Heute läuft der beste Film aller Zeiten im TV – laut 3 Millionen Menschen

Nicht Citizen Kane, sondern ein Film aus den 90ern ist laut IMDb der beste Film aller Zeiten. Heute läuft das fesselnde Ausbruchs-Drama im TV, das für ganze sieben Oscars nominiert war.

Von den Literatur-Kritiker:innen wird Stephen King gerne belächelt, doch Millionen von Fans und auch die Filmindustrie wissen seine Romane zu schätzen. Ganze 95 Filme und Serien beruhen auf Geschichten des Horror-Autors. Viele Adaptionen sind sehr gelungen, so auch das Gefängnis-Drama Die Verurteilten, welches laut drei Millionen Bewertungen auf IMDb der beste Film aller Zeiten ist.

Muss man gesehen haben: Das Ausbruchs-Drama Die Verurteilten läuft heute Abend im Fernsehen

Anfang der 40er Jahre wird Andrew Dufresne (Tim Robbins) zu Unrecht an dem Mord an seiner Frau verurteilt. Im Gefängnis hat es Andrew schwer. Nicht nur die Mithäftlinge machen ihm das Leben zur Hölle, auch der korrupten Gefängnis-Direktor Norton (Bob Gunton) und der Oberwärter Headley (Clancy Brown) führen ein brutales Regiment. Doch mit Red (Morgan Freeman) findet er einen Freund, der ihm hinter Gittern zur Seite steht und mit dem er schließlich Ausbruchspläne schmiedet.

Für Regisseur Frank Darabont war Die Verurteilten sein Regie-Debüt, später sollte er mit The Green Mile und Der Nebel zwei weitere Stephen King Romane erfolgreich verfilmen. Vergleichsweise kurz ist die King-Novelle mit 172-Seiten. Darabont strickt daraus einen zweieinhalbstündigen Film, der nie langweilt und Menschlichkeit an einem völlig hoffnungslosen Ort zeigt.

Freeman und Robbins zeigen die tiefe Gefühlswelt ihrer Figuren, die mit ihrer Freundschaft die Herzen des Publikums erwärmen. Kein Wunder also, dass Die Verurteilten immer wieder unter den besten Filmen aller Zeiten auftaucht und in der Top 250 Liste auf IMDb sogar auf Platz 1 landet. Unsere Autorin Sophia Rosenberger sah den Film dieses Jahr zum ersten Mal und hielt das Erlebnis minutiös fest.



Insgesamt fünf Stephen King-Verfilmungen waren für Oscars nominiert, nur eine hat gewonnen

Ganze sieben Oscar-Nominierungen gab es 1994 für Die Verurteilten, unter anderem für Bester Film, Bester Hauptdarsteller (Freeman) und bestes adaptiertes Drehbuch. Der Roman ist jedoch nicht die einzige King-Adaption, die beim wichtigsten Filmpreis bedacht wurde. The Green Mile, ebenfalls ein Gefängnis-Drama, erhielt vier Nominierungen, zwei gab es für Carrie und eine für den Coming-of-Age-Klassiker Stand By Me. Einen Oscar-Gewinn konnte jedoch nur Kathy Bates für ihre diabolische Rolle in Misery verbuchen.

Wann läuft die Stephen King Verfilmung Die Verurteilten im TV?

Das fesselnde Gefängnis-Drama läuft am heutigen Montag, den 30. Dezember 2024 um 20:15 Uhr auf Kabel Eins. Eine Wiederholung zeigt der Sender am 1. Januar 2025 um 15:25 Uhr. Wer den Die Verurteilten im TV verpasst hat, kann ihn bei Amazon Prime stark reduziert kaufen oder leihen.

