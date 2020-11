Oscar-Anwärter bei Netflix: Der Trailer zu Pieces of a Woman lässt euch nicht mehr los

Mit Pieces of a Woman kündigt sich das nächste Netflix-Highlight an. Der diese Woche veröffentlichte Trailer zum Film mit Vanessa Kirby und Shia LaBeouf ist eine Wucht.

Netflix positioniert das erste große Highlight für 2021. Es handelt sich um den Film Pieces of a Woman, das bereits in den vergangenen Monaten für einiges an Aufmerksamkeit gesorgt hat. Beim Filmfestival in Venedig feierte das Drama seine Premiere und wurde dort mit zwei wichtigen Preisen ausgezeichnet.

Netflix entfesselt ersten Trailer zu Pieces of a Woman

Sowohl Hauptdarstellerin Vanessa Kirby als auch Regisseur Kornél Mundruczó konnte eine Trophäe einheimsen. Netflix sicherte sich später die weltweiten Vertriebsrechte für Pieces of a Woman. Der erste Trailer gewährt uns einen aufwühlenden Einblick in den Film.

Schaut den Trailer zu Pieces of a Woman:

Pieces of a Woman - Trailer (Deutsche UT) HD

Pieces of a Woman erzählt die Geschichte von zwei werdende Eltern. Martha und Sean sind ineinander verliebt und erwarten ihr erstes Kind. Dem idyllischen Familienleben steht nichts mehr im Weg, doch dann endet die Geburt in einer Tragödie. Mit dieser schweren Phase in Marthas Leben beschäftigt sich der nachfolgende Film.

Ein starker Cast mit Oscar-Chancen bei Netflix

Während Vanessa Kirby in die Rolle von Martha schlüpft, verkörpert Shia LaBeouf ihren Ehemann. Ellen Burstyn, deren Darbietung ebenfalls sehr von den Kritiker/innen gelobt wurde, ist in der Rolle von Seans dominanter Mutter zu sehen. Molly Parker spielt die Hebamme, die bei der Geburt anwesend war und nun vor Gericht verklagt wird.

Netflix hat sich damit einen Film geangelt, der bei den Oscars 2021 definitiv in den Schauspielkategorien interessant werden dürfte. Auch die Arbeit von Regisseur Kornél Mundruczó und Drehbuchautorin Kata Wéber (beide haben bereits Filme wie Weißer Gott und Jupiter's Moon zusammen umgesetzt) könnte Beachtung finden.

Nachfolgend findet ihr noch das offizielle Poster zu Pieces of a Woman, das den Netflix-Start des Films verrät.

© Netflix Pieces of a Woman

Pieces of a Woman startet am 7. Januar 2021 auf Netflix.

Werdet ihr Pieces of a Woman im Januar auf Netflix schauen?