Oscar-Favoritin gerät wegen kontroverser Äußerungen in die Kritik: Der Skandal um Emilia Pérez-Star Karla Sofía Gascón erklärt

Emilia Pérez ist für 13 Oscars nominiert, darunter auch für den Preis als Beste Hauptdarstellerin für Karla Sofía Gascón. Wegen kontroverser Aussagen geriet die Schauspielerin nun jedoch in die Kritik.

Die Oscar-Nominierungen wurden am 23. Januar 2025 bekannt gegeben und haben das Gangster-Musical Emilia Pérez für 13 der begehrten Trophäen ins Rennen geschickt. Nachdem diese Entscheidung von der Filmwelt gespalten aufgenommen wurde, geriet der Film in der vergangenen Woche einmal mehr in die Kritik, als kontroverse Social Media-Posts von Hauptdarstellerin Karla Sofía Gascón an die Öffentlichkeit gelangt sind.

Wir erklären euch, was es damit auf sich hat. In diesem Artikel findet ihr folgende Punkte:

Was sind die Vorwürfe gegen Karla Sofía Gascón?

Wie hat Karla Sofía Gascón auf die Vorwürfe reagiert?

Wie haben ihre Emilia Pérez-Co-Stars auf die Vorwürfe reagiert?

Was bedeuten die Kontroversen für die Oscars?

Frühere Social Media-Posts von Karla Sofía Gascón sorgen für Kontroversen

Karla Sofía Gascón teilte in der Vergangenheit offenbar häufiger ihre Meinung zu aktuellen Themen über X (ehemals Twitter) mit, die im Zuge ihrer Oscar-Nominierung als Beste Hauptdarstellerin für Emilia Pérez am 30. Januar 2025 an die Öffentlichkeit gelangt sind.

In einem Post von November 2020 äußerte sie sich etwa zur Einwanderungspolitik in Spanien und schrieb (via USA Today ):

Entschuldigt, aber kommt es nur mir so vor, oder gibt es mehr muslimische Menschen in Spanien? Jedes Mal, wenn ich meine Tochter von der Schule abhole, sehe ich mehr Frauen, die ihr Haar verdecken und die ihre Röcke bis zu ihren Schuhen tragen. Nächstes Jahr wird statt Englisch Arabisch unterrichtet ...

In einem weiteren Post äußerte sich Gascón zur Black Lives Matter-Bewegung, die nach dem Mord an George Floyd durch die Polizei im Jahr 2020 neuen Aufwind bekam. Dazu schrieb sie:

Ehrlich gesagt glaube ich, dass sich nur wenige Menschen wirklich für George Floyd interessiert haben, ein drogenabhängiger Schwindler, aber sein Tod hat einmal mehr den Zweck erfüllt zu demonstrieren, dass es Menschen gibt, die immer noch glauben ... dass schwarze Menschen keine Rechte hätten und dass die Polizei Attentäter sind. Sie liegen alle falsch.

In einem anderen Post kritisierte die Schauspielerin die Oscarverleihung des Jahres 2021 und schrieb:

Die Oscars sehen mehr und mehr wie eine Zeremonie für Independent- und Protest-Filme aus, ich wusste nicht, dass ich ein Afro-Koreanisches Festival schaue, eine Black Lives Matter-Demonstration oder das 8M. Davon abgesehen eine hässliche, hässliche Gala.

Auch über ihren Emila Pérez-Co-Star Selena Gomez soll sich Karla Sofía Gascón negativ geäußert haben. So schrieb sie 2022 über das Beziehungsgeflecht zwischen Selena Gomez, ihrem Ex-Freund Justin Bieber und dessen Ehefrau Hailey Bieber (via The Latin Times ):

Sie ist nur eine reiche Ratte, die eine arme B*** spielt, wann immer sie kann, und die ihren Ex-Freund und seine Frau nie in Ruhe lassen wird.

Karla Sofía Gascón entschuldigte sich mehrfach für ihre vergangenen Äußerungen

Nachdem die Social Media-Posts an die Öffentlichkeit gelangt sind, entschuldigte sich Karla Sofía Gascón mehrfach für diese. Am 30. Januar 2025 erklärte sie in einem Statement (via USA Today ):

Ich möchte die Konversation um meine vergangenen Social Media-Posts anerkennen, die Schmerz verursacht haben. Als jemand aus einer marginalisierten Community kenne ich dieses Leid nur zu gut und entschuldige mich zutiefst bei denjenigen, denen ich Schmerz verursacht habe.

Am 31. Januar erklärte sie in einem Statement, das vom Hollywood Reporter geteilt wurde, dass sie in Folge der aufgetauchten Posts "Todesdrohungen" und "Beleidigungen" erhalten und ihren X-Account nun gelöscht habe.

Am 1. Februar folgte eine weitere ausführlichere Entschuldigung für ihre Aussagen auf Instagram :

Das erste, was ich machen möchte, ist mich ehrlich bei allen zu entschuldigen, die sich durch die Art und Weise angegriffen gefühlt haben, wie ich mich in einem Zeitpunkt meines Lebens ausgedrückt habe. Ich habe in dieser Welt viel zu lernen ... Das Leben hat mich gelehrt, was ich nie lernen wollte: Es ist mir klar geworden, dass es egal ist, wie sehr deine Aussage Ausdruck einer bestimmten Sache sein soll. Ohne die richtigen Worte zu verwenden, wird sie etwas anderes.

Meine Verantwortung ist jetzt größer, weil meine Stimme jetzt nicht nur mir gehört, sondern vielen anderen Menschen, die sich durch mich repräsentiert und inspiriert fühlen.

Ich kann meine vergangenen Taten nicht reparieren, ich kann nur sagen, dass ich heute nicht mehr die Person bin, die ich vor 10 oder 20 Jahren war, dass, auch wenn ich kein Verbrechen begangen habe, ich nicht perfekt bin, auch jetzt nicht. Ich kann nur jeden Tag versuchen zu lernen und eine bessere Person zu sein.

Ich erkenne an, unter Tränen, dass sie schon gewonnen haben, sie haben ihr Ziel erreicht, meine Existenz mit Lügen und Dingen, die aus dem Kontext gerissen sind, zu besudeln. [...]

Am 2. Februar gab Karla Sofía Gascón ein einstündiges Interview mit CNN Spanien, das in voller Länge auf YouTube verfügbar ist. Dieses soll Gascón eigenmächtig in die Wege geleitet haben, ohne dies vorher mit Produktion und Verleih des Films Emilia Pérez abgesprochen zu haben. Darin erklärt sie abermals, dass sie "nicht rassistisch" sei und ihre Oscar-Nominierung im Zuge ihrer vergangenen Aussagen nicht zurücknehme, wie der Hollywood Reporter berichtet.

Zoe Saldaña reagiert auf Vorwürfe gegen Emilia Pérez-Co-Star Karla Sofía Gascón

Emilia Pérez-Co-Star Zoe Saldaña reagierte auf die Kontroversen um Karla Sofía Gascón während eines Q&As, das am 31. Januar in London im Rahmen der Pressetour des Films stattfand. Saldaña erklärte dort laut dem Hollywood Reporter :

Es macht mich traurig, weil ich das nicht unterstütze und ich habe keine Toleranz für negative Rhetorik gegenüber Personen jeglicher Gruppierungen. Ich kann nur die Erfahrung bestätigen, die ich mit jedem Individuum beim Dreh dieses Films hatte. Und in meinen Erfahrungen und Interaktionen mit ihnen ging es um Inklusivität und Zusammenarbeit und ethnischer, kultureller wie genderpolitischer Gleichstellung. Und das macht mich nur traurig.

Regisseur Jacques Audiard, der ebenfalls bei dem Q&A anwesend war, sowie Co-Star Selena Gomez, die explizit in Gascóns Social Media-Posts erwähnt wurde, haben bisher nicht auf die Vorkommnisse reagiert.

Emilia Pérez geht (vorerst) weiterhin für 13 Oscars ins Rennen

Wie Karla Sofía Gascón in dem Interview mit CNN Spanien erklärte, wird sie ihre Nominierung als Beste Hauptdarstellerin bei den Oscars 2025 nicht zurücknehmen. Auch Saldaña appellierte im genannten Q&A noch einmal für die Relevanz des Films Emilia Pérez, der aus ihrer Sicht von den Kontroversen unberührt bleiben sollte:

Es freut mich, dass ihr alle hier seid und immer noch für Emilia da seid, denn das Statement des Films ist kraftvoll und die Veränderung, die der Film für marginalisierte Communitys bringen kann, ist wichtig.

Die Votings für die Oscars enden am 18. Februar. Ob und wie viele Oscars Emilia Pérez bei der Verleihung gewinnen wird, erfahren wir in der Nacht vom 2. auf den 3. März 2025.