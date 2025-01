Das sind die Oscar-Nominierungen 2025

Die Oscar-Nominierungen 2025 sind da und ehren die besten Filme des Jahres 2024. Hier erfahrt ihr mit live Updates ab 14:30 Uhr, wer ins Rennen um einen Academy Award geht.

Die Verkündung der Oscar-Nominierten 2025 wurde dieses Jahr, unter anderem wegen der Brände in Los Angeles, mehrfach verschoben. Heute ist es so weit: Am 23. Januar 2025 ab 14:30 Uhr deutscher Zeit erfahren wir, welche Filme und Personen ins Rennen um die begehrte Filmtrophäe der Academy of Motion Picture Arts and Sciences gehen.

Nach den Oscar-Gewinnern 2024 geht nun eine neue Riege Filme und Stars ins Rennen um den Goldjungen. Hier erfahrt ihr in Kürze live, mit laufenden Updates, wer 2025 Chancen auf einen Academy Award hat. Zu den Favoriten gehörten vorab die Musicals Wicked und Emilia Pérez ebenso wie die Romantik-Odyssee Anora und das dreieinhalbstündige Historien-Epos Der Brutalist, das schon den Golden Globe gewann.

Die 97. Academy Awards werden in der Nacht vom 2. auf den 3. März 2025 in Los Angeles verliehen. Als Moderator führt dieses Jahr zum ersten Mal Late Night-Host Conan O'Brien durch den Abend und übernimmt damit das Zepter seines Vorgängers Jimmy Kimmel.



Hier gibt's die Oscar-Nominierungen 2025 ab 14:30 Uhr im Livestream

Präsentiert werden die Nominierungen 2025 von den Schauspiel-Stars Rachel Sennott (Shiva Baby) und Bowen Yang (Wicked).

Oscar-Nominierungen 2025: Diese Filme und Stars gehen ins Rennen

Bester Film





Beste Regie





Beste Hauptdarstellerin





Bester Hauptdarsteller





Beste Nebendarstellerin

Bester Nebendarsteller

Bestes Originaldrehbuch

Anora

The Brutalist

A Real Pain

The Substance

September 5

Bestes adaptiertes Drehbuch

Bester Animationsfilm





Beste Kamera





Bester Dokumentarfilm





Bestes Kostümdesign

Like a Complete Unknown

Konklave

Gladiator II

Nosferatu

Wicked

Bester Schnitt





Bester animierter Kurzfilm





Bester Dokumentar-Kurzfilm





Bester Kurzfilm

A Lien

Anuja

I'm Not a Robot

The Last Ranger

The Man Who Could Not Remain Silent

Bestes Szenenbild





Bestes Make-up & Hairstyling

A Different Man

Emilia Pérez

Nosferatu

The Substance

Wicked

Beste Filmmusik

The Brutalist

Emilia Pérez

Konklave

Wicked

The Wild Robot

Bester Filmsong

Bester Ton





Beste visuelle Effekte





Wer entscheidet darüber, wer 2025 einen Oscar gewinnt?

Wie jedes Jahr entscheidet die Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS ), wer einen Oscar verliehen bekommt. Die ehrenamtliche Organisation setzt sich aus über 10.000 Mitgliedern aus der Filmbranche zusammen, die unterschiedliche Berufe von Schauspielenden bis zu Kameraleuten bekleiden.

Im Gegensatz zu Festivals wie Cannes oder der Berlinale, entscheidet bei den Academy Awards also keine Jury, sondern eine Vielzahl Filmschaffender in einem komplexen Wahlprozess über die Nominierungen und den letztendlichen Oscar-Gewinn.