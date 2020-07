Outlander: Kann die Serie auch nach 5 Staffeln noch überzeugen?

Die 5. Staffel Outlander startet bei VOX. Claires und Jamies Abenteuer gehen weiter. Wir schauen, wie sich die Serie gewandelt hat.

Die 5. Staffel Outlander startet heute, am 22. Juli 2020 um 20:15 Uhr bei Vox, war aber vorher schon im deutschen Stream zu sehen. Staffel 1 bis 4 sind bei Netflix. Wir blicken zurück und begeben uns im Podcast mit Claire (Caitriona Balfe) und Jamie (Sam Heughan) auf Zeitreise.

Als Historienserie mit einem Schuss Fantasy entsteht Outlander nach den Büchern von Diana Gabaldon. Wir zeichnen die Höhen und Tiefen nach. Was hat sich seit Staffel 1 verändert und was ist gleich geblieben?

Jetzt reinhören: Kommt mit Outlander und uns auf eine Zeitreise

00:03:20 - Auf ins Streamgestöber

00:07:58 - Outlander: Allgemeines & Staffel 1

00:22:43 - Staffel 2

00:27:16 - Staffel 3

00:38:16 - Staffel 4 & unsere Lieblingsfiguren

01:02:50 - Staffel 5 (Spoiler!)

Outlander schlägt mit dem Herz von Claire und Jamie

Wir blicken auf die ersten 4 Staffeln Outlander und (in einem späteren Spoiler-Teil) auch auf die brandneue 5. Staffel, die schon im Staffel 5-Trailer ganze neue Saiten aufzieht und zum Dranbleiben animiert.

© Starz Outlander: Jamie & Claire in Staffel 5

Die Serie wechselt immer wieder den Schauplatz und erfindet sich so neu. Aber die enorme Chemie zwischen Claire und Jamie bleibt als Kern natürlich gleich. Neben ansehnlichen Schotten und heißen Sexszenen hat Outlander aber noch einiges mehr zu bieten.

Von einer Serie über eine zeitreisende Krankenschwester, die in die Hände schottischer Clan-Krieger fällt, ist Outlander mittlerweile aus Europa zu neuen (amerikanischen) Ufern aufgebrochen. Geschichtsunterricht und blutige Rachegeschichten inklusive.



© Starz Outlander - Staffel 5: Jamie & Claire mit Familie (Brianna & Roger)

Wir reden über Outlanders beste Figuren, eingängigste Episoden und schwächste Seasons in 5 Staffeln Seriengeschichte. Die 6. Staffel Outlander ist natürlich längst in Planung.

Wo könnt ihr Outlander Staffel 5 sehen?

Als deutsche Outlander-Fans sind wir alle ein Stück weit "Droughtlander", wenn wir in Dürrezeiten immer sehr lange auf die nächste Staffel Outlander warten müssen.



Derzeit wird die 5. Staffel von Outlander immer Mittwochs in Doppelfolgen bei VOX ausgestrahlt. Davor war sie schon bei RTL Passion und im TVNOW Stream zu sehen. Zu Netflix wird diese Season wohl erst 2021 kommen.

© Moviepilot/Starz Outlander-Streamgestöber-Sprecher: Max & Esther

Die Podcast-Stimmen: Esther Stroh (@Straw_star ) und Max Wieseler (@Wieselmax )



Podcast-Nachschub für Outlander-Fans

Falls ihr nach Outlander auf der Suche nach Inspiration seid, dann hört doch mal in andere Podcast-Folgen rein, die sich dank Zeitreisen oder historisch verwandten Settings in ähnliche Regionen vorwagen:

