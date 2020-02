Outlander Staffel 4 - Alle wichtigen Episoden-Infos zum Start auf Netflix

Junior Redakteur bei Moviepilot. Mag die großen Gefühle und schreibt daher am liebsten über Horror. Bekennt sich zu seiner Seriensucht.

Outlander - Staffel 4 steht jetzt auch auf Netflix zum Bingen bereit. Wir haben euch alle Infos zu den neuen Episoden in einer Übersicht zusammengetragen.

Die 4. Staffel der Zeitreisen-Saga Outlander ist nun auch endlich bei Netflix gelandet. In Staffel 4, die auf dem Roman Ruf der Trommel basiert, beginnt für Jamie und Claire Fraser ein neuer Lebensabschnitt in Amerika. Romantik, Verschwörungen, Konflikte und natürlich Zeitreisen: diese Staffel hat wieder alles, was Outlander-Fans lieben.

Für euren Outlander-Marathon bei Netflix haben wir euch einen praktischen Staffel 4-Guide zusammengestellt mit Infos und begleitenden Texten zu allen Episoden der Staffel. Mit diesem Guide entgehen euch keine wichtigen Hintergründe, versteckten Anspielungen und Zeitreise-Geheimnisse.

Die Binge-Daten zu Outlander - Staffel 4 bei Netflix

Staffel 4 umfasst 13 Episoden

Die Folgen dauern zwischen 55 und 60 Minuten

Ein Gesamt-Binge der Staffel dauert 12 Stunden und 25 Minuten

Alle Infos zu Staffel 4, Folge 1: Die neue Welt

Claire (Caitriona Balfe) und Jamie Fraser (Sam Heughan) beginnen ihr neues Leben in Amerika. Während sie sich auf die Suche nach einem neuen Zuhause begeben, treffen sie auf den Schmuggler und Piraten Stephen Bonnet (Ed Speleers), der auf ihre Hilfe angewiesen ist.

Alle Infos zu Staffel 4, Folge 2: Versklavt

Jamie und Claire kommen endlich auf River Run, der Plantage von Jamies Tante Jocasta (Maria Doyle Kennedy), an. Dort kommt es zum Konflikt mit Claire, die sich nicht mit der vorherrschenden Sklaverei arrangieren kann.

Alle Infos zu Staffel 4, Folge 3: Die falsche Braut

Während Claire und Jamie in den Wäldern von North Carolina auf der Suche nach einen Ort für ihr neues Heim sind, beginnt es im Jahr 1970 zwischen Brianna (Sophie Skelton) und Roger (Richard Rankin) ordentlich zu knistern. Doch dann kommt es zu einem schrecklichen Streit.

Alle Infos zu Staffel 4, Folge 4: Geteiltes Land

Jamie und Claire erhalten ein Stück Land, das sie Fraser's Ridge nennen. Dort kommt es zum Konflikt mit einem Stamm der Cherokee und einem Bär. Im Jahr 1971 macht Roger eine schreckliche Entdeckung, die er vor Brianna geheimhält.

Alle Infos zu Staffel 4, Folge 5: Flüchtiges Glück

Claire lernt eine Familie von deutschen Auswanderen kennen. Doch nach einem Masern-Ausbruch kommt es zum blutigen Eklat. Währenddessen trifft Jamie einen alten Bekannten. Im Jahr 1971 reist Brianna nach Inverness. Sie will durch die Zeit reisen, um ihre Eltern zu warnen.

Alle Infos zu Staffel 4, Folge 6: Blutsbande

Überraschender Besuch gelangt nach Fraser's Ridge. Lord John Grey (David Berry) und sein Sohn William sorgen für ein emotionales Wiedersehen. Währen Jamie und William auf die Jagd gehen, kümmert sich Claire um den kranken John Grey.



Alle Infos zu Staffel 4, Folge 7: Hartes Regiment

Brianna reist durch die Zeit und landet im Schottland des 18. Jahrhunderts. Dort trifft sie das erstmals auf entfernte Verwandte und muss erkennen, dass der Weg nach Amerika kein leichter sein wird.

Alle Infos zu Staffel 4, Folge 8: Wilmington

Roger macht sich auf die Suche nach Brianna. Doch das Wiedersehen in der Stadt Wilmington kommt zu einem abrupten Ende. Brianna holt die grausame Realität des 18. Jahrhunderts ein, als sie auf den Piraten Stephen Bonnet trifft.

Alle Infos zu Staffel 4, Folge 9: Familie

Nach Briannas traumatischen Erlebnissen trifft sie erstmals ihren leiblichen Vater Jamie. Das emotionale Wiedersehen mit ihren Eltern wird von ihrem Trauma überschattet. Als schließlich Roger seinen Weg nach Fraser's Ridge findet, eskaliert die Situation.

Alle Infos zu Staffel 4, Folge 10: Getrennte Wege

Nachdem Roger zusammengeschlagen und an die Mohawk ausgeliefert wurde, muss er die brutale Gefangenschaft ertragen. Zwischen Jamie und Brianna kommt es zum Streit, als sie herausfindet, was ihr Vater getan hat. Jamie, Claire und Young Ian begeben sich auf die Suche nach Roger.

Alle Infos zu Staffel 4, Folge 11: Spannungen

Auf River Run will Jocasta einen Ehemann für Brianna finden. Diese will einer Heirat entgehen und erpresst schließlich John Grey. Unterdessen wollen sich Murtagh (Duncan Lacroix) und Fergus an Stephen Bonnet rächen.

Alle Infos zu Staffel 4, Folge 12: Flucht

Brianna stellt sich ihrem Vergewaltiger. In der Gefangenschaft freundet sich Roger mit Father Alexandre Ferigault an und plant eine riskante Flucht aus dem Dorf der Mohawk.

Alle Infos zu Staffel 4, Folge 13: Ein Mann der Ehre

Jamie, Claire, und Young Ian erreichen endlich den Stamm der Mohawk, um Roger zu befreien. Doch seine Freilassung erfordert ein großes Opfer für den Fraser-Clan. Unterdessen gebärt Brianna auf River Run einen kleinen Sohn.



Wenn ihr mit der 4. Staffel bereits durch seid, braucht ihr euch keine Sorgen um Nachschub zu machen. Hier findet ihr alle Infos zur 5. Staffel von Outlander, die auf dem Roman Das flammende Kreuz basiert.

Bereits am 17. Februar startet die 5. Staffel in Deutschland bei RTL Passion, allerdings nur auf Englisch. Die deutsche Fassung folgt etwas später auf VOX. Bis zum Start von Staffel 5 auf Netflix müssen wir uns aber noch bis zum Frühjahr 2021 gedulden.

