Packende Thriller-Serie bei Netflix lässt euch an eurem Verstand zweifeln: Die Geschichte überschlägt sich vor Twists

Mit How to Get Away with Murder präsentiert Netflix eine atemlose Thriller-Serie, in der ihr niemandem trauen könnt – am allerwenigsten eurer Wahrnehmung.

Im Mystery-Thriller How to Get Away with Murder bei Netflix wird euer Verstand auf eine harte Probe gestellt. Kaum hat man das Gefühl, das düstere Geheimnis von Annalise Keating und ihren fünf Student:innen zu durchschauen, kommt die nächste Rückblende – und damit der nächste, alles verändernde Twist. Und das 6 Staffeln und 90 Folgen lang.

Darum geht’s in How to get away with Murder bei Netflix Die Jura-Professorin Annalise Keating (Viola Davis) wählt jährlich fünf vielversprechende Studierende aus. Die sogenannten "Keating Five" genießen das Privileg, ihr bei der Verteidigung ihrer Klient:innen zu helfen. Auf diese Weise können sie ihre Fähigkeiten auf dem juristischen Parkett beweisen.

Kurz darauf verschwindet eine junge Studentin an ihrer Universität und die Spur führt zu keiner geringeren als Annalise Keating selbst. Bald müssen die Keating Five feststellen, dass die Grenze zwischen Recht und Unrecht nicht so einfach zu erkennen ist, wie sie dachten. Wer sich auf diese Murder Mystery-Serie einlässt, begibt sich auf eine rasante Spurensuche, in der nichts ist, wie es scheint. Denn nicht nur Annalise Keating hat ihre Schattenseiten – auch ihre Schützlinge haben einiges zu verbergen.

6 Staffeln lang folgt ein Twist gnadenlos dem nächsten – und der Cast glänzt durchgehend Mit lässiger Eleganz springt die Handlung zwischen Gegenwart und Vergangenheit und ermöglicht dem Publikum eine ständig erweiterte Perspektive. Durch dieses schwindelerregende Vor und Zurück ergeben sich oftmals mehr Fragen als Antworten. Wer das Rätsel lösen will, muss Mut zum Flashback beweisen.

Das Herzstück der Serie bilden aber die Keating Five und ihre undurchsichtige Mentorin: Fünf Figuren unterschiedlicher Herkunft und Motivation, die sich Keating beweisen wollen und dabei auf moralische und rechtliche Abwege geraten. Insbesondere Oscarpreisträgerin Viola Davis (The Woman King, Suicide Squad) als charismatische Jura-Professorin liefert eine herausragende Performance. Auch der Rest des energiegeladenen Ensembles schafft es mit spielerischer Leichtigkeit, die schnippische Hassliebe zwischen Keatings Schützlingen zu verkörpern. Dabei machen gerade die Gegensätze zwischen den Hauptfiguren wie beispielsweise dem gutmütigen Wes (Alfred Enoch) und der wunderbar konfrontativen Michaela (Aja Naomi King) sehr viel Spaß. Mehr Tipps: Der gelungene Sci-Fi-Thriller Things Will be Different

Rebel Ridge ist die größte Netflix-Überraschung seit langem

Begegnen sich die Studierenden zunächst als knallharte Konkurrent:innen, wachsen sie durch ihre Zeit mit Annalise Keating zu einem Team zusammen, das weit mehr als ein finsteres Geheimnis überstehen muss. Am Ende des Tages zählt nur noch die Frage, ob sich die Protagonist:innen unbeschadet aus ihrer Misere herauswinden können. How to Get Away with Murder feierte ihre Premiere am 25. September 2014 auf ABC und ist u.a. im Abo von Netflix und Amazon Prime erhalten.