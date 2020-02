Parasite: Avengers-Star soll nach Oscar-Sensation in Serien-Version mitspielen

Bei den Oscars 2020 war Parasite der große Sieger. Nun entwickelt Regisseur Bong Joon-ho eine HBO-Serie, die auf de Film basiert. Für die Hauptrolle ist offenbar ein Avengers-Star angedacht.

Einen historischen Sieg konnte Parasite bei der diesjährigen Oscar-Verleihung feiern. Nicht nur gewann der neue Film von Bong Joon-ho die Auszeichnung für das Beste Originaldrehbuch, die Beste Regie und den Besten internationalen Film. Auch der Oscar für den Besten Film war Parasite am Ende des Abends sicher. Das hatte bisher noch keine andere nicht-englischsprachige Produktion geschafft.

Avengers-Star Mark Ruffalo für Parasite-Serie im Gespräch

Was nach diesem großem Erfolg kommt, scheint inzwischen auf festzustehen: Im Januar berichteten wir davon, dass Bong Joon-ho gemeinsam mit The Big Short-Regisseur Adam McKay eine sechsteilige HBO-Serie entwickelt, die auf Parasite basiert. Diese Parasite-Serie befindet sich zwar noch in einem sehr frühen Stadium, offenbar haben die Verantwortlichen aber schon einen Hauptdarsteller ins Visier gefasst.

Wie Collider von seinen Quellen erfahren hat, soll Avengers-Star Mark Ruffalo in der Parasite-Serie die Hauptrolle spielen. An dieser Stelle sei gleich angemerkt, dass diese Information von offizieller Seite noch nicht bestätigt wurde. Ein Blick in Mark Ruffalos Terminkalender schließt das Casting zumindest nicht aus. Denn dort befinden sich momentan nur zwei Projekte.

Auf der einen Seite wird Mark Ruffalo demnächst in der Disney+-Serie What If...? seiner MCU-Figur Bruce Banner aka Hulk noch einmal seine Stimme leihen. Auf der anderen Seite spielt er an der Seite von Chris Pine in dem Drama Newsflash mit, das sich mit dem Attentat an John F. Kennedy beschäftigt. Zeit für eine Miniserie hätte der Schauspieler somit definitiv.

Wie sehr sich die Parasite-Serie an der Geschichte des Originals orientieren wird, ist bisher unklar. Collider schreibt, dass als Grundlage zwar das Drehbuch von Bong Joon-ho und Han Jin-won dienen soll. Interessant ist allerdings, dass mit Mark Ruffalo aktuell nur von einem Hauptdarsteller die Rede ist, obwohl Parasite, der Film, vor allem durch sein perfekt eingespieltes Ensemble auf sich aufmerksam machte.

Parasite läuft seit dem 17. Oktober 2019 bei uns im Kino und erscheint am 5. März 2020 auf Blu-ray und DVD. Mark Ruffalo ist derweil als Nächstes in dem Thriller-Drama Vergiftete Wahrheit von Todd Haynes zu sehen, der am 16. April 2020 in den hiesigen Lichtspielhäusern startet.

