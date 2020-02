Parasite für Südkorea: Diese Länder haben bereits einen Oscar

Chefredakteurin von Moviepilot, sozialisiert von Gerippchen Unsterblich, David Lynch und Kirk aus Stars Hollow. Einziges Redaktionsmitglied, welches Mathe mag. Wertet deshalb am liebsten Daten aus.

Südkorea darf sich 2020 über seinen ersten Oscar freuen, Parasite sei dank. Damit ist die Oscar-Vergabe noch internationaler geworden, wie die Länder-Liste der Kategorie Bester internationaler Film beweist.

Mit Parasite hat zum ersten Mal in der Geschichte des bereits 92-jährigen Oscar ein südkoreanischer Film in der Hauptkategorie Bester Film gewonnen. Das ist hervorragend und zeigt einmal mehr, dass Film ein internationales Gut ist. Erst 26 Länder tauchen in der Länder-Liste der Kategorie Bester internationaler Film auf.

Damit ihr wisst, um welche Ländern es sich handelt, haben wir sie euch hier mit den Filmen nebst Jahreszahl zusammengefasst. Wer sich tiefer auf die Zahlen einlässt, wird feststellen, dass besonders der europäische Film bei den Kollegen der amerikanischen Academy punkten konnte. Aber gerade in der letzten Dekade zeigt sich auch eine Verschiebung: Der Oscar ist in der Kategorie Bester internationaler Film (früher: Bester fremdsprachiger Film) immer diverser geworden.

Nicht mehr romanische Länder wie Italien, Frankreich und Spanien stehen im Mittelpunkt, eine Verschiebung zu Osteuropa, Lateinamerika, Asien und auch Afrika ist zu beobachten. In der letzten Dekade kamen die Oscar-Gewinner dann auch aus Mexiko, Chile, Polen und dem Iran. Insofern ist der Oscar für Südkorea nur logisch, denn von dort stammende Filme punkten schon lange bei Kritikern wie Fans.

Oscar: Alle Academy Awards für den Besten internationalen Film nach Land:

2008 - Die Fälscher

2013 - Liebe

2015 - Ida

2019 - Roma

2004 - Die Invasion der Barbaren

2006 - Tsotsi

1977 - Sehnsucht nach Afrika

2020 - Parasite

In den kommenden Jahren könnte sich die Kategorie noch vielfältiger zeigen, da die Academy zuletzt verstärkt um neue Mitglieder erweitert wurde, darunter viele ausländische Filmemacher.

Was sagt ihr dazu, dass Parasite den Oscar in der Kategorie Bester internationaler Film gewonnen hat?