Heißer Oscar-Kandidat: Der beste Film 2019 wird zur Serie

Joon-ho Bongs Meisterwerk Parasite ist bei Moviepilot der Top-Film des Jahres 2019. Jetzt soll dazu überraschend eine Serie auf dem Game of Thrones-Sender HBO kommen.

Bei uns auf Moviepilot wurde Parasite von euch zum besten Film des Jahres 2019 nach Bewertungsdurchschnitt gekürt. Und auch der Rest der Welt ist voll des Lobes für den südkoreanischen Hit gewesen, der auch international am Box Office überzeugte.

Nun berichtet der Hollywood Reporter, dass Joon-ho Bong, der Regisseur von Parasite, eine Serie aus seinem Film machen will. Das schon jetzt mit Spannung erwartete Projekt befindet sich allerdings noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase.

Parasite als Serie: HBO gegen Netflix

Netflix und HBO sollen sich hierfür in einen Bieterstreit begeben haben, aus dem HBO dann wohl als Sieger hervorging. Für die Parasite -Serie soll sich Joon-ho Bong mit dem Autor und Regisseur Adam McKay zusammentun.

McKay feierte in jüngster Zeit nicht nur mit seinen Filmen The Big Short und Vice - Der zweite Mann große Erfolge, sondern bescherte uns in der Vergangenheit außerdem weitere bissige Satiren wie Anchorman - Die Legende von Ron Burgundy.

Parasite, der die Balance zwischen Drama, Thriller, Milieustudie und Komödie perfekt hält, wäre in seinen Händen also sicherlich nicht schlecht aufgehoben.

Joon-ho Bongs Parasite-Serie: Warten auf Details

Betont werden muss: Die Parasite-Serie ist noch nicht beschlossene Sache. Bisher gibt es nur Gespräche mit HBO, ohne dass Verträge unterzeichnet wurden. Ob die Serie dann auch tatsächlich entstehen wird, ist also noch nicht garantiert.

Ebenso ist nicht bekannt, in welche Richtung das Projekt gehen wird. Fest steht nur, dass eine Serie für den englischsprachigen Markt anvisiert ist. Ob jene Parasite-Serie dann ein Remake, eine weitere Interpretation der Prämisse oder gar ein Sequel wird, darüber wurde offiziell noch kein Wort verloren. Rechnet also besser noch nicht damit, Kim Ki-taek (Kang-ho Song) und seine Familie wiederzusehen.

Parasite: Der beste Film 2019

Nicht nur von euch Moviepilot-Usern wurde der Film in den höchsten Tönen gelobt: Er hat aktuell einen Wertungsdurchschnitt von 8,6 auf IMDb (das bringt Parasite dort auf Platz 28 der besten Filme überhaupt), und einen Kritiker-Score von sage und schreibe 99 Prozent auf Rotten Tomatoes.

Und nachdem Parasite den Golden Globe als bester fremdsprachiger Film sowie in Cannes die Goldenen Palme als bester Film gewann, gilt er zudem als sicherer Oscar-Favorit.

Was ist mit der Snowpiercer-Serie?

Falls euch die Freude über die Serienumsetzung eines Joon-ho Bong-Filmes bekannt vorkommt: Auch sein letzter Hit Snowpiercer (von euch auf Platz 11 der besten Filme 2013) wird angeblich zur HBO-Serie, die hierzulande dann auf Netflix landen soll.

Die Snowpiercer-Serie befindet sich allerdings seit nunmehr über 4 Jahren in Entwicklung und hatte von Beginn an mit Problemen zu kämpfen. Allerdings ist Joon-ho Bong hier auch nicht persönlich involviert. Snowpiercer steht unter der Leitung von Orphan Black-Autor Graeme Manson.

Mehr zu Snowpiercer: Der erste Trailer zur Netflix-Serie

Der letzte Stand ist immer noch, dass Snowpiercer in diesem Jahr erscheinen soll. Hoffen wir also, dass die Parasite-Serie - wenn sie denn tatsächlich kommen soll - keinen ähnlich steinigen Weg zu gehen hat.

Wie steht ihr zu der Idee? Wollt ihr den Südkorea-Hit Parasite in Serienform sehen?