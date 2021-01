Peaky Blinders-Schöpfer hetzt Marvel- und DC-Stars durch Heist-Film - mit cleverem Twist

Ex-Catwoman Anne Hathaway und Doctor Strange-Bösewicht Chiwetel Ejiofor haben in den vergangenen Monaten einen Film gedreht, der während der Corona-Pandemie spielt. Hier ist der erste Trailer.

Die Corona-Pandemie schränkt nicht nur die Produktion von Filmen und Serien ein, sondern bringt auch unerwartete Projekte zum Vorschein. Für Schlagzeilen sorgte zum Beispiel der von Michael Bay produzierte Songbird mit Riverdale-Star K.J. Apa. Nun kündigt sich der nächste Hollywood-Film mit dem Thema COVID-19 an.

Locked Down: Corona-Heist-Film mit Marvel- und DC-Stars

Locked Down wartet mit großen Namen und einem spannenden Twist auf. Die Geschichte dreht sich um das Paar Linda (Anne Hathaway) und Paxton (Chiwetel Ejiofor), das sich gerade trennen wollte. Doch dann kommt die Quarantäne dazwischen: Die beiden müssen zwei Wochen auf engstem Raum in ihrer Londoner Wohnung verbringen.



Die Nerven liegen Blank. Zunehmend gerät nicht nur das Privatleben von Linda und Paxton außer Kontrolle. Auch beruflich müssen sie verheerende Niederlagen einstecken. Um sich aus ihrer Misere zu befreien, planen sie einen Heist: Gemeinsam wollen sie einen Diamanten im Wert von drei Millionen Pfund stehlen.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Locked Down anschauen:

Locked Down - Trailer (English) HD

Anne Hathaway kennt sich bestens mit Heist-Geschichten aus. In Ocean's 8 war sie als Scene-Stealerin zu sehen. Darüber hinaus plünderte sie als Catwoman in The Dark Knight Rises die Tresore des DC-Universums. Auch Chiwetel Ejiofor hat einen großen Einbruch erlebt: In Spike Lees Inside Man spielte er eine Nebenrolle, ehe er als Bösewicht ins Marvel Cinematic Universe wechselte.

Von Peaky Blinders-Schöpfer und Bourne-Regisseur

Darüber hinaus gehören Mindy Kaling, Stephen Merchant und Ben Kingsley zum Cast von Locked Down. Stars wie Ben Stiller schalten sich kurz via Videocall ein. Regisseur Doug Liman, bekannt für Edge of Tomorrow, Die Bourne Identität und Mr. und Mrs. Smith, greift somit viele Dinge auf, die uns aktuell im echten Leben begleiten.

Zu den kreativen Köpfen hinter dem Projekt gehört außerdem Steven Knight. Der Schöpfer von Serien wie Peaky Blinders und Taboo hat das Drehbuch zu Locked Down geschrieben. Geschichten auf engstem Raum sind kein Problem für ihn: Knight inszenierte den nervenaufreibenden No Turning Back mit Tom Hardy, der sich nur in einem Auto spielt.

Locked Down startet bereits am 14. Januar 2021 auf dem Streaming-Dienst HBO Max, der bisher nur in den USA verfügbar ist. Wann und wie der Film nach Deutschland kommt, wissen wir noch nicht.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Wie gefällt euch der Trailer zum Corona-Heist-Film Locked Down?