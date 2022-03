Peinlicher Fehler in The Walking Dead: Negan-Star Jeffrey Dean Morgan hat nur ein Wort dazu zu sagen

Die neuste Folge von The Walking Dead wartet mit einem unstimmigen Detail auf, das von den Fans diskutiert wird.. Auf Twitter reagiert Negan-Darsteller Jeffrey Dean Morgan nun auf den Fehler.

Achtung, es folgen Spoiler!

Mit Der verdorbene Kern ist am Montag das neuste Kapitel der 11. Staffel von The Walking Dead bei Disney+ eingetroffen. Einen Tag zuvor war die Episode in den USA zu sehen. Seitdem nehmen die Fans der Horrorserie jedes Bild auseinander. Gefunden haben sie ein Detail, das so gar nicht ins The Walking Dead-Universum passen will.



In der 14. Folge der 11. Staffel ereignet es sich, dass der junge Hershel Rhee eine Waffe zieht und auf Negan richtet. Der Grund dafür ist offensichtlich: Negan ist derjenige, der seinen Vater, Glenn, getötet hat. Die Situation ist angespannt – und dann ist zu erkennen, wie ein Smartphone aus Jeffrey Dean Morgans hinterer Hosentasche ragt.

The Walking Dead Staffel 11: Jeffrey Dean Morgan kommentiert Smartphone-Fehler in Folge 14

Auf Twitter haben die The Walking Dead-Fans den Moment sofort verewigt.

Es dauerte nicht lange, bis sich Morgan selbst zu Wort meldete. "Oops", schreibt der Negan-Darsteller, als wäre er auf frischer Tat ertappt worden.



Obwohl Morgans Reaktion zu bestätigen scheint, dass das Smartphone definitiv nicht in der Folge auftauchen sollte, sind sich die Fans uneinig und diskutieren weiter. Wo bei dem Kaffeebecher in Game of Thrones auszuschließen war, dass er nicht in die Welt der Serie gehört, gibt es bei Negans vermeintlichem Handy Pro- und Kontra-Argumente.

Morgan ist übrigens ein Wiederholungstäter. The Walking Dead-Fans mit Adleraugen haben das Smartphone des Schauspielers schon zuvor in der Serie ausfindig gemacht.

Die nächste Folge von The Walking Dead erscheint am 4. April 2022 auf Disney+. In der Woche darauf folgt bereits das Finale von Staffel 11B, ehe die Serie mit Staffel 11C abgeschlossen wird.

