The Walking Dead offiziell beendet: Daryl-Darsteller Norman Reedus kann es nicht fassen

Eine Ära ist zu Ende gegangen. Diese Woche wurden die Dreharbeiten zu The Walking Dead offiziell abgeschlossen. Daryl-Darsteller Norman Reedus und weitere Kolleg:innen verabschieden sich.

Im Mai 2010 starteten die Dreharbeiten zu einer kleinen Horrorserie namens The Walking Dead. Heute ist die Adaption von Robert Kirkmans Kult-Comicreihe ein beachtliches Franchise und aus der Popkultur nicht mehr wegzudenken. 12 lange Jahre und 11 Staffeln später ist das Ende nun gekommen. Denn: The Walking Dead ist offiziell abgedreht.

Am vergangenen Mittwoch wurde am Set von The Walking Dead in Senoia, Georgia, ein allerletztes "Cut!" gerufen. Die letzte von insgesamt 177 Folgen ist im Kasten. Fans müssen sich noch einige Monate gedulden, bis das Finale der 11. Staffel The Walking Dead bei Disney+ zu sehen ist. Für das Team der Zombie-Serie stand der emotionale Abschied jetzt schon an.

The Walking Dead Staffel 11: Emotionale Abschiede zum Ende der Dreharbeiten

Während des letzten Drehtags von The Walking Dead überhaupt meldete sich Regisseur Greg Nicotero, der mit seinem Team all die grotesken Zombies und blutigen Gote-Effekte kreierte, auf Instagram mit einem Video nostalgisch zu Wort. Vo dem Set der Hilltop-Kolonie bringt ihn Daryl-Darsteller Norman Reedus sogar fast zum Weinen.

Reedus: " Ich liebe dich Kumpel . Danke für Alles. Es war eine wahre Freude."

Nicotero: " Erinnerst du dich noch, als wir Babies waren und hier angefangen haben ? Ich hatte kurze Haare."

Reedus : "Mein Gehirn hat gerade einen Kurzschluss. Ich kann es noch gar nicht fassen ."

Nicotreo : "In 12 Stunden wird die Welt eine andere sein."

Reedus: "Ja, dann sitze ich auf dem Boden im Badezimmer mit einen Martini und in Tränen"

Bei Twitter bedankt sich Norman Reedus nach Abschluss der Dreharbeiten selbst nochmal für die aufregende Reise.

Zum Ende der Dreharbeiten darf Daryl Dixon noch ein letztes Mal mit dem Motorrad durch die Postapokalypse düsen, wie Kameramann Duane Charles Miller auf Instagram festhält:

Auch Maggie-Darstellerin Lauren Cohan ist überwältigt vom Serien-Abschied.

Showrunnerin Angela Kang, die ab Staffel 9 die kreative Leitung der Serien übernahm, verabschiedet sich mit einem kleinen Video-Clip des emotionalsten Moments. Am Ende gab's Konfetti! Hier könnt ihr unser Interview mit Angela Kang zum The Walking Dead-Ende nachlesen.

Nach dem Ende von The Walking Dead: So geht's mit dem Franchise weiter

The Walking Dead ist vielleicht zu Ende, aber das Franchise geht natürlich noch weiter. Da wäre auf der einen Seite das Spin-off Fear the Walking Dead, das in diesem Jahr bereits in die 8. Staffel startet. Ebenfalls geht 2022 noch die Anthologie-Serie Tales of the Walking Dead an den Start, das einige alte Bekannte nochmal zurückbringen soll.

Auch wenn das Ende von The Walking Dead für viele Fans hochemotional wird, müssen wir uns nicht von allen liebgewonnenen Charakteren verabschieden. Im nächsten Jahr sollen Carol und Daryl neue Abenteuer in einer eigenen Serie erleben. Für Maggie und Negan geht es hingegen in ihrem Spin-off Isle of the Dead nach New York City. Und dann wären da ja auch noch die seit 2018 geplanten Filme mit Rick Grimes.

