Peinlicher Star Wars-Fehler: Disney+ verändert Mandalorian-Folge - und kopiert Game of Thrones

In der Star Wars-Serie The Mandalorian fiel Fans ein peinlicher Fehler auf. Disney+ hat reagiert und geht genauso vor wie Game of Thrones bei dem Kaffeebecher-Fehler in Staffel 8.

Der Jeans Guy ist Geschichte. Ihr wisst nicht, wer der Jeans Guy ist? Dann habt ihr in den letzten Tagen eine der amüsanteren Internet-Geschichten verpasst. Denn die Star Wars-Serie The Mandalorian erlebte kürzlich ihr eigenes Kaffeebecher-Debakel à la Game of Thrones Staffel 8.

Fehler in The Mandalorian: Disney+ löst Problem wie damals Game of Thrones

In der 4. Folge der 2. Staffel (Die Vertreibung) war nämlich deutlich ein Crew-Mitglied zu sehen. Dieser Fehler in The Mandalorian wurde vom Internet als Jeans Guy getauft, der heimliche neue Held von Star Wars.

Nun hat Disney+ reagiert. Und geht denselben Weg wie damals die Macher von Game of Thrones bei Starbucks-Gate. Der Jeans Guy ist nämlich Geschichte. Disney+ hat das Crewmitglied aus dem Bild getilgt.

Der Bild-Vergleich der Szene in The Mandalorian (S02E04)

Der Moment kommt etwa bei 00:18:54, während sich Mando (Pedro Pascal), Cara Dune (Gina Carano) und Greef Karga (Carl Weathers) ein Schussgefecht in einer imperialen Basis liefern.

Vorher: Links im Bild steht der Jeans Guy

© Disney The Mandalorian

Nachher: Das Crew-Mitglied ist verschwunden

© Disney The Mandalorian

Star Wars: Disney+ brauchte für die Änderung länger als Game of Thrones

Die Reaktion bei der Star Wars-Serie ließ länger auf sich warten als damals bei Game of Thrones. Der berühmte Kaffeebecher aus Game of Thrones Folge 4, Staffel 8 tauchte im Mai 2019 zur Premiere am Sonntagabend auf und war bereits Dienstag früh Geschichte. Er wurde digital aus der Episode entfernt.

Der Jeans Guy aus The Mandalorian begann am vergangenen Freitag seines Siegeszug im Internet und wurde erst eine knappe Woche später auf Disney+ gelöscht.

Alle Verdächtigen im Game of Thrones Starbucks-Gate haben wir euch bereits aufgeführt. Nun können wir gespannt sein, ob sich die Beteiligten über den Jeans Guy-Fauxpas äußern.

Wird er selbst das Wort ergreifen und uns an seinen 15 Minuten Berühmtheit teilhaben lassen? Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



RIP Jeans Guy.