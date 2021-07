Peinlicher The Walking Dead-Teaser stimmt auf Staffel 11 ein – und zeigt wichtige neue Figur

Der erste Teaser Trailer zur finalen 11. Staffel von The Walking Dead ist da. Richtige Szenen aus den neuen Folgen gibt es nicht zu sehen. Dafür aber einen ersten Blick auf eine neue Hauptfigur.

Bereits nächsten Monat beginnt der Anfang vom Ende: The Walking Dead startet in die 11. und finale Staffel. Ehe es wieder nach Alexandria zu Negan, Maggie und Co. geht und wir erstmals das Commonwealth kennen lernen dürfen, gibt es nun einen ersten Teaser Trailer zur neuen Staffel zu sehen – und der verwandelt die Horrorserie in ein Teenie-Drama.

Erster Teaser zu The Walking Dead Staffel 11 ist unfreiwillig komisch

Der US-Sender AMC lässt Fans zappeln. Statt eines richtigen Trailers mit Szenen aus den kommenden Folgen, gibt es ein überstilisiertes Promo-Video von übermotivierten Grafiker:innen. Das Video zeigt bekannte Charaktere, die zu schwülstiger Alternative-Musik von Klergy & Beginners brütend in die Kamera starren.

Das sieht zwar ziemlich stylisch aus, hat aber nur wenig mit The Walking Dead zu tun. Tatsächlich erinnert der neue Staffel 11-Teaser an die Werbetrenner, die zu Teenie-Serien des Senders The CW wie Riverdale oder Legacies in den USA veröffentlicht werden.

Hier könnt ihr den Teaser zu The Walking Dead Staffel 11 bewundern:

The Walking Dead - S11 Teaser Trailer HD

Neben witzigen Momenten wie Daryl, Gabriel, Maggie und Negan in Squad Pose oder einer imaginäre Pfeile verschießenden Yumiko gibt es tatsächlich auch spannende Details zu entdecken, die mehr zu Staffel 11 verraten.



So gibt uns der Teaser erstmals einen offiziellen Blick auf die neue Hauptfigur Mercer (Michael James Shaw). Der an einen roten Stormtrooper erinnernde Charaktere spielt eine zentrale Rolle. Er ist der Anführer des Commonwealth-Militärs, mit dem wir zum Ende von Staffel 10 schon Bekanntschaft machen durften.

Wann erscheint der richtige Trailer zu The Walking Dead Staffel 11?

Wenn euch der Teaser enttäuscht hat, müsst ihr nicht verzagen, denn der erste richtige Trailer zu Staffel 11 ist bereits zum Greifen nah. Showrunnerin Angela Kang bestätigte auf Twitter , dass der Trailer auf der San Diego Comic Con zu sehen sein wird.

© AMC The Walking Dead: Mercer

Diese findet dieses Jahr wieder in virtueller Form vom 23. bis zum 25. Juli 2021 statt.Voraussichtlich am Freitag (23. Juli) wird der erste Trailer zu The Walking Dead Staffel 11A das Licht der Welt erblicken.

The Walking Dead: Das erwartet uns im ersten Teil der finalen Staffel

The Walking Dead Staffel 11 wird sich in ingesamt drei Teile zu je acht Episoden aufteilen. Der große Commonwealth-Arc aus dem Comics wird im ersten Teil noch keine allzu prominente Stellung einnehmen. Denn die wichtigste Figur, Anführerin Pamela Milton, wurde für die Serie bisher noch nicht besätigt.

Wir vermuten, dass die Charaktere in Alexandria erstmals zum Ende von Staffel 11A auf das Commonwealth treffen werden. Denn die haben erstmal ganz andere Probleme. Alle Welt versammelt sich im zerstörten Alexandria.

Die Nahrungsvorräte leeren sich zu schnell und die Stimmung droht zu kippen. Die Suche nach Nahrung beginnt und führt die Charaktere u.a. in einen U-Bahn-Schacht, der zum großen Set-Piece der ersten Folgen wird – hier wird bereits der Tod einer Hauptfigur vermutet.

© AMC The Walking Dead: Maggie und ihre Gang

Die Handlung von Staffel 11 wird sich an mindestens zwei Fronten abspielen. Eugene, Ezekiel, Yumiko und Princess erfahren weit entfernt von Alexandria mehr über das Commonwealth, während die restlichen Figuren mit einer neuen Bedrohung zu kämpfen haben: die Reapers kommen.

Die Reapers sind eine Gruppe, die schon in den Bonusfolgen von Staffel 10 erwähnt wurde. Diese tyrannisierten zuvor Maggie und ihre neuen Mitstreiter:innen. Die militärisch anmutenden Reapers machen Jagd auf Menschen und lassen Gemeinschaften in Flammen aufgehen, darunter auch jene, die Maggie in ihrer The Walking Dead-Abwesenheit aufbaute. Ihr nächstes Ziel könnte nun Alexandria sein.

Die 11. Staffel von The Walking Dead startet am 22. August 2021 auf AMC. Ob die neuen Folgen wieder einen Tag nach der US-Ausstrahlung in Deutschland zu sehen sein werden, wurde bisher nicht offiziell bestätigt.



