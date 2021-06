Erste Handlungsinfos zu The Walking Dead Staffel 11: Das Leben von 5 Figuren steht jetzt schon auf dem Spiel

Die 11. und finale Staffel von The Walking Dead startet bereits im August. Nun wurden erste Details zur Handlung enthüllt, die uns um das Leben mehrerer Charaktere bangen lassen sollten.

Das Ende von The Walking Dead ist nah. Während wir noch auf den Start der neuen Folgen im August warten, veröffentlichte AMC nun die ersten Bilder zu The Walking Dead Staffel 11 sowie die offizielle Synopse zum Auftakt des epischen Finales – und die deutet bereits das tragische Ende einer Hauptfigur an.

The Walking Dead: Erste Details zur Handlung von Staffel 11

Die letzte Staffel von The Walking Dead wird den finalen Story-Arc der Comics adaptieren und die riesige Gemeinschaft des Commonwealth vorstellen, dessen Soldat:innen zuletzt Princess, Eugene, Yumiko und Ezekiel in Gefangenschaft nahmen.

Bevor sich Staffel 11 aber voll und ganz auf die neue Mini-Gesellschaft und die seltsam gekleideten Commonwealth-Figuren stürzt, stehen noch ganz andere Probleme im Fokus.

Schaut hier den ersten Teaser zu The Walking Dead Staffel 11

The Walking Dead - S11 Teaser Trailer (English) HD

Denn Alexandria steht vor dem Kollaps. Die Sicherheitszone wurde von den Flüsterern zerstört und die ehemaligen Bewohner des Hilltops, des Kingdoms sowie Maggie und ihre neue Gruppe (die nun offiziell Wardens heißt) finden hier Zuflucht. Der Wiederaufbau geht schleppend voran und die Nahrungsvorräte reichen nicht aus, um alle zu versorgen.

Verzweifelt begeben sich die Charaktere auf Nahrungssuche – die wurde schon in den Staffel 10-Bonusfolgen thematisiert – und wir lernen dabei neue, bisher unentdeckte Orte kennen: die von Carol bereits in der Here's Negan-Folge erwähnte Militärbasis sowie einen von Zombies überlaufenen U-Bahn-Tunnel.

Es ist das erste Mal, dass sich The Walking Dead in den Untergrund begibt. Hier könnte uns der erste schockierende Tod in Staffel 11 erwarten. In der Synopse heißt es:

Abgekämpft und hungriger als je zuvor, müssen sie tiefer graben, um die Anstrengung und Kraft zu finden, das Leben ihrer Kinder zu schützen – selbst wenn es bedeutet, ihr eigenes zu verlieren.

Sorge um Maggie, Rosita und Co.: Wer stirbt in The Walking Dead Staffel 11?

Die Handlungsbeschreibung der ersten Folgen von The Walking Dead Staffel 11 gibt Grund zur Annahme, dass eine der Hauptfiguren bald das Zeitliche segnet. Die Nahrungssuche wird ein Opfer fordern, aber wen wird es treffen? Die Synopse legt nahe, dass eine Person sterben wird, die ein Kind hat. Und von diesen gibt es in The Walking Dead nicht viele.

© AMC The Walking Dead: Die U-Bahn-Zombies kommen!

Wenn tatsächlich ein Vater oder eine Mutter sterben sollte, dann befinden sich folgende Hauptfiguren von nun an auf der Todesliste:

Rosita (Christian Serratos) ist die Mutter der kleinen Coco und in der Comicvorlage schon lange tot. Wird Coco nach dem Tod ihres leiblichen Vaters bald zur Vollwaise?

(Christian Serratos) ist die Mutter der kleinen Coco und in der Comicvorlage schon lange tot. Wird Coco nach dem Tod ihres leiblichen Vaters bald zur Vollwaise? Gabriel (Seth Gilliam) ist zwar nicht der leibliche, aber der Ziehvater der kleinen Coco. Er steht schon lange auf der Todesliste und erst kürzlich deutete The Walking Dead erneut Gabriel grausames Comic-Schicksal an.

(Seth Gilliam) ist zwar nicht der leibliche, aber der Ziehvater der kleinen Coco. Er steht schon lange auf der Todesliste und erst kürzlich deutete The Walking Dead erneut Gabriel grausames Comic-Schicksal an. Aaron (Ross Marquand) ist der Adoptivvater der kleinen Gracie und eine der wichtigsten Personen in Alexandria.



(Ross Marquand) ist der Adoptivvater der kleinen Gracie und eine der wichtigsten Personen in Alexandria. Jerry (Cooper Andrews) führt das glücklichste Familienleben überhaupt in The Walking Dead. Gemeinsam mit Nabila hat er drei Kinder. Bisher ist er aber auf keinem der Staffel 11-Bilder zu sehen.

(Cooper Andrews) führt das glücklichste Familienleben überhaupt in The Walking Dead. Gemeinsam mit Nabila hat er drei Kinder. Bisher ist er aber auf keinem der Staffel 11-Bilder zu sehen. Maggie (Lauren Cohan) kehrte erst kürzlich mit ihrem Sohn Hershel zurück in die Serie. Ein frühes Ableben von ihr in Staffel 11 ist mehr als unwahrscheinlich.

Um das Leben mehrerer Charaktere müssen wir in den frühen Folgen der 11. Staffel bangen. Der schockierende Tod einer Hauptfigur ist auch schon längst überfällig.

Seit dem grausamen Ableben Siddiqs im Midseason-Finale von Staffel 10 mussten wir uns von keinem Hauptcharakter mehr verabschieden – danach starben nur kleinere Nebenfiguren und die Flüsterer.

Die 11. und letzte Staffel von The Walking Dead besteht aus insgesamt 24 Folgen. Die ersten acht Episoden starten am 22. August 2021 bei AMC. Ein deutsches Startdatum ist bisher nicht bestätigt.

